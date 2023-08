Meschede: Warnung vor Hausierer-Kolonne - Opfer melden sich

Eine Werberin will einen Vertrag abschließen - hier eine gestellte Szene. In Meschede sind Hausierer unterwegs.

Meschede. In Meschede ist eine Hausierer-Kolonne unterwegs. Deren Methoden werden als fragwürdig beschrieben. HE und die Verbraucherzentrale warnen.

Verunsicherte Verbraucher und ein wenig transparentes Geschäftsgebaren: In den vergangenen Tagen häuften sich die Fälle, in denen sich Bürgerinnen und Bürgerinnen der Stadt Meschede an die Kundencenter der Hochsauerland-Energie GmbH (HE) gewandt haben. Sie hatten zuvor unerwünschten Kontakt mit Hausierern, die ihnen an der Haustür vermeintliche Schnäppchen-Verträge von anderen Energieversorgern angeboten hatten - und dabei zum Teil erheblichen Druck auf die Betroffenen ausgeübt haben sollen. Das Team der HE rät zur Vorsicht.

14 Tage Widerrufsrecht

Unter den Opfern der Hausierer-Kolonne war auch eine Seniorin. Sie wurde nach eigenen Worten von dem unerwünschten Werber in massiver Weise unter Druck gesetzt und zu einer sofortigen Unterschrift gedrängt. Erst im Nachgang hatte sich die Seniorin an das Team der HE gewandt. Hier konnte man das Opfer der fragwürdigen Hausierer-Praktiken schnell beruhigen: Bei Haustür-Geschäften gibt es ein 14-tägiges Widerrufsrecht, so dass man den unerwünschten Vertrag schnell wieder kündigen konnte.

Energie-Lieferverträge seien grundsätzlich keine Sache für Haustürgeschäfte, empfiehlt HE-Geschäftsführer Christoph Rosenau: „Kunden sollten die Zeit haben, sich genau mit einem Vertrag auseinanderzusetzen - das ist eine Sache der Fairness.“ Haustürgeschäfte kritisiert auch der Verbraucherzentrale-Bundesverband auf seiner Homepage unter www.verbraucherzentrale.de im Internet: An der Haustür habe man kaum eine Möglichkeit, Verträge zu vergleichen. Man sei unvorbereitet - und somitempfänglicher für die Anpreisungen des Vertreters. Diese Situation nutzten die geschulten Hausierer oftmals aus.

Haken und Ösen statt Schnäppchen

Deshalb raten die Verbraucherschützer: Niemals etwas unterschreiben, was man nicht versteht - und wenn man unsicher ist, lieber nicht unterschreiben. Denn die vermeintlichen „Energie-Schnäppchen“ können schnell „Haken und Ösen“ haben - die dann für die Betroffenen durchaus teuer werden können. Ein Beispiel: Man schließt einen Langfrist-Vertrag ab - die Preisgarantie gilt aber nur für einen kürzeren Zeitraum. „Wenn dann die Preise erhöht werden, kommt man als Kunde unter Umständen nicht oder nur sehr schwer aus solch einem Vertrag heraus“, weiß HE-Vertriebsleiter Steffen Klauke. Dann könne man auch nicht von tendenziell sinkenden Energiepreisen profitieren.

Die HE selbst hatte vor kurzem eine Senkung der Vertriebspreise für Strom und Gas zum 1. Oktober angekündigt. Weitere Informationen zum heimischen Kommunalunternehmen gibt es unter www.hochsauerlandenergie.de im Internet. Zudem finden sich Tipps rund um das Thema Energieversorgung und den richtigen Umgang mit aggressiven Haustür-Werbern auch unter www.verbraucherzentrale.de in der Rubrik „Energie“

