Meschede: Was ein Arbeitsplatz bei Veltins bedeutet

Grevenstein. Ann-Kathrin Schmidt arbeitet im Verkaufsinnendienst bei Veltins. Welchen Herausforderungen sie sich stellen muss und was ihr im Job wichtig ist.

Seit März 2019 arbeitet Ann-Kathrin Schmidt im Verkaufsinnendienst bei Veltins in Meschede-Grevenstein. Die gelernte Industriekauffrau schätzt nach der langen Zeit im Home-Office während der Corona-Pandemie umso mehr, dass sie jetzt wieder gemeinsam mit den Kollegen im Büro in Grevenstein sitzt. „Der Beruf lebt einfach von dem sozialen Miteinander“, sagt die 35-Jährige. Durch einen glücklichen Zufall ist sie überhaupt erst bei Veltins gelandet.

Ausbildung in Menden

Ihre Ausbildung zur Industriekauffrau hat Ann-Kathrin Schmidt in Menden gemacht - „da war ich in einer ganz anderen Branche - Fahrzeugtechnik“, erzählt sie. Das sei der Vorteil ihres Berufs: Flexibilität. Im Anschluss an ihre Ausbildung hat sie noch drei Jahre in dem Betrieb gearbeitet. Anschließend war sie vier Jahre im Leuchtenvertrieb tätig. Ihre damalige Arbeitskollegin war es auch, die sie dazu gebracht hat, sich bei Veltins zu bewerben. „Meine Kollegin hatte sich bei Veltins auf eine freie Stelle beworben und meinte, dass noch weitere Stellen ausgeschrieben seien und ich es doch auch mal versuchen könnte“, erinnert sich Ann-Kathrin Schmidt. Beide Frauen hatten dann am gleichen Tag ihr Vorstellungsgespräch. Beide erhielten eine Zusage.

Branche Vertrieb und gutes Betriebsklima sind wichtig

In welcher Branche sie arbeitet, ist für die Balverin nicht vorrangig. „Das Thema Vertrieb liegt mir am Herzen“, betont die 35-Jährige. Darauf hat sie sich im Laufe ihrer Berufslaufbahn spezialisiert. Via Fernstudium hat Ann-Kathrin Schmidt nach der Ausbildung außerdem BWL an der Europäischen Fernhochschule in Hamburg studiert.

Außerdem ist ihr ein gutes Betriebsklima sehr wichtig. „Bei Veltins habe ich mich auf Anhieb wohl gefühlt. Viele Kollegen arbeiten seit Jahren hier. Wenn alles gut läuft, bleibe ich bis zur Rente“, sagt die junge Frau und lacht.

Aufgaben im Verkaufsinnendienst

„Verkaufsinnendienst Gastronomie/ Bereich Außenwerbung“, so lautet ihre offizielle Stelle bei Veltins. In großen Unternehmen sind die Aufgaben klar verteilt und große Bereiche noch mal unterteilt. Doch was genau macht man im Verkaufsinnendienst Gastronomie/ Bereich Außenwerbung? „Im Grunde geht es um die Außenwerbung unserer Gastronomiepartner“, erklärt Ann-Kathrin Schmidt.

Veltins verfolge eine klare Außenwerbelinie, dabei gehe es zum Beispiel um Wandlaternen, Speisekartenkästen, Sonnenschirme, Markisen, Kühlschränke usw. Ziel sei ein einheitliches, ansprechendes Bild. „Wir sind im Bereich Außenwerbung zu dritt und betreuen die Verkaufsleitungen. Diese wiederum sind für mehrere Außendienstler verantwortlich, die die Aufträge aus der Gastronomie an das Team in Grevenstein herantragen.

Wünsche der Gastronomie erfüllen

Herausforderungen gibt es immer dann, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden können. „Generell freuen wir uns über jedes neue Objekt, das akquiriert wird“, sagt die 35-Jährige. „Aber die Wünsche der Gastronomie-Partner müssen im Verhältnis stehen.“ Ein Richtwert seien in der Regel die Hektoliter, die in der jeweiligen Gastronomie ausgeschenkt würden.

Ukrainekrieg, Energiekrise - die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen machen sich auch im Arbeitsalltag von Ann-Kathrin Schmidt bemerkbar: „Unsere Einkaufspreise sind in die Höhe gestiegen.“ Manche Artikel seien zeitweise nicht lieferbar gewesen. „Aber man wächst mit seinen Aufgaben, wird selbstbewusster“, fasst die junge Arbeitnehmerin zusammen.

Work-Life-Balance und Feed-Back-Kultur

Da sie in Balve wohnt, fährt sie knapp 30 Minuten täglich zur Arbeit, eine Strecke. „Das passt für mich wunderbar“, sagt die 35-Jährige mit Blick auf die Work-Life-Balance. Generell fängt sie gern früh an zu arbeiten, gegen 7.30 Uhr, und hat nach Feierabend noch etwas vom Tag. „In meinem Bereich ist Home-Office an vier Tagen im Monat möglich - frei wählbar, nach Absprache im Team.“

Was Ann-Kathrin Schmidt wichtig ist: eine Feedback-Kultur. Rückmeldungen zur eigenen Arbeit zu bekommen, auch mal ein Lob oder aber Kritik - „das hat bei mir viel bewirkt. Dadurch fühle ich mich ernst genommen und wertgeschätzt.“

Firmenpass:

- Mitarbeiter-Zahl: 714

- Standorte: 1

- Branche: Brauindustrie

- Tarif: ja, Sieger- und Sauerländer Brauereiverbund

- Arbeitszeit: 37h-Woche

- Benefits: Haustrunk, vergünstigtes Tanken, Kantine, Wasserspender, kostenloses Obst, Parkmöglichkeiten, Mitarbeiterrabatte, betriebliche Altersvorsorge, Fahrgeldzuschuss

- Weiterbildung: individuelle Trainings/ diverse Bachelor- und Master-Programme

- weitere Besonderheiten: Betriebliches Gesundheitsmanagement, flexible Arbeitszeiten, Home-Office, Ausbildungsangebote in 14 verschiedenen Ausbildungsberufen

