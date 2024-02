Meschede: Was können Deutsche und Türken voneinander lernen?

Meschede Die meisten Nicht-Deutschen in Meschede sind türkischer Abstammung. Pinar Bozkurt-Usul ist eine von ihnen. Was sie am Sauerland schätzt.

Das Statistische Bundesamt zählt für 2022 in Deutschland mehr als 20 Millionen Menschen mit einem Migrationshintergrund im weiteren Sinn, also alle Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzen oder die mindestens ein Elternteil haben, auf welches dies zutrifft. Die nach Staatsangehörigkeit am häufigsten vertretene ausländische Gruppe sind die knapp 2,8 Millionen Türken.

Auch Deutsche ziehen in die Türkei

Initiiert wurde die Zuwanderung in den 50er- bis Anfang der 70er-Jahren von Deutschland mit einer gezielten Anwerbung, um den Arbeitskräftemangel in der Nachkriegszeit auszugleichen. Als so genannte „Gastarbeiter“ waren sie herzlich willkommen. Heute sprechen wir von Arbeitsmigranten, die unsere Wirtschaft weiterhin dringend benötigt. Viele, wenn nicht die Mehrzahl dieser Arbeitsmigranten, schickte einen großen Teil des Einkommens in die Heimat, um sich dort später eine bessere Existenz aufzubauen. In jedem Fall spielte die Heimatverbundenheit eine große Rolle, was auf andere Zuwanderer so nicht automatisch zutrifft. Inzwischen können wir auch die umgekehrte Migration beobachten: Mehr als 25.000 Deutsche wohnen dauerhaft in der Türkei, weil sie von der Sonne, der Gastfreundschaft, der Landschaft und nicht zuletzt den Lebenshaltungskosten angelockt werden.

Ardahan: der Geburtsort von Pinar Bozkurt-Usuls Großvater. Foto: Privat / WP

In Meschede liegt der Anteil nicht-Deutscher Einwohner bei ca. 10 Prozent, von denen die meisten türkischer Abstammung sind. Pinar Bozkurt-Usul, Lehrerin am Städtischen Gymnasium Meschede für Deutsch, Englisch und praktische Philosophie, hat türkische Wurzeln und lebt seit 2016 in Meschede.

Wie sind Sie nach Meschede gekommen?

Geboren wurde ich in Arnsberg, studiert habe ich in Wuppertal und geheiratet habe ich den Mescheder Yusuf Usul, der als IT-Projektleiter in Meschede lebt. Wir fühlen uns wohl hier mit unserer zweijährigen Tochter Alya, die bilingual aufwächst und uns viel Freude bereitet. Meine Geschichte ist eine klassische Einwanderungsgeschichte, wie sie viele türkischstämmige Mitbürger ähnlich erlebt haben: Mein Großvater kam in den 60er-Jahren aus Ardahan, einer Stadt an der Grenze zu Georgien als Gastarbeiter nach Deutschland, holte seine Familie hierhin, blieb aber sein Leben lang seiner Heimat verbunden, ebenso wie meine Eltern und jetzt eben auch ich, haben wir immer Heim- oder Fernweh, je nachdem, wo wir uns gerade aufhalten. Mein Lebensmittelpunkt ist Meschede, aber mein emotionaler Mittelpunkt liegt in meiner Großfamilie, die zum Teil in der Türkei lebt und von uns so oft es geht besucht wird. Der Kontakt ist eng und er ist wichtig für mich, damit ich meine Wurzeln und somit auch diese Komponente meiner Identität nicht vergesse.

Welche beruflichen Schwerpunkte haben Sie?

Geprägt durch einen einjährigen Aufenthalt in Irland, wo ich studiert und unterrichtet habe und natürlich durch meine Herkunft, steht für mich das tolerante Zusammenleben aller Menschen unserer Gesellschaft im Vordergrund: Ich habe eine Ausbildung in DAF (Deutsch als Fremdsprache) und bin Trainerin für Gewaltprävention, antirassistische Bildung und Zivilcourage. Auch als Ausbilderin der Streitschlichter habe ich mich qualifiziert. Ich engagiere mich im Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Für mich stehen die Beziehungen der Menschen, egal welcher Nation und welcher Religion im Vordergrund meines beruflichen sowie auch meines privaten Lebens. Da ist noch viel zu tun, damit das Miteinander vor allem als Bereicherung wahrgenommen wird, und es fängt im Kleinen an: Die Ich-Bildung ist eigentlich die Grundvoraussetzung für ein gleichberechtigtes Zusammenleben aller Menschen. Damit können wir nicht früh genug anfangen.

Haben Sie ein Lebensmotto?

Hacı Bektaş Veli, der als Begründer des anatolischen Alevitentums gilt, sagt: „Das wichtigste Buch zum Lesen ist der Mensch“. Das drückt genau aus, was ich empfinde: Der Mensch, nicht Politik, nicht Gesellschaft und auch nicht Ideologie, sollte im Mittelpunkt unseres Handelns stehen.

Familie Bozkurt-Usul präsentiert sich hier beim Gruppenfoto. Foto: Privat / WP

Was können Türken und Deutsche voneinander lernen?

Die Frage sollte eher lauten: Was können Menschen voneinander lernen, die unter verschiedenen Umständen aufgewachsen sind? Da gibt es so viel: Zunächst einmal: Zuhören. In türkischen Familien ist der Familienzusammenhalt ausgeprägter als in deutschen Familien. Das gibt erst einmal Sicherheit und Halt. Diese Verbundenheit besteht in meinem Fall schon in der dritten Generation und ich hoffe, dass unsere Tochter sie ebenfalls genießen darf. Das ändert nichts daran, dass wir gerne in Meschede leben und arbeiten. Diese Region ist unser Zuhause und mit den Sauerländern können wir uns vor allem aufgrund ihrer Heimatverbundenheit sehr gut identifizieren. Insgesamt können eigentlich beide voneinander lernen, wie man effektiv in einer multikulturellen Gesellschaft kommuniziert und miteinander interagiert.

