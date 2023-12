Meschede: Weihnachtsmarkt an der Hünenburg und neue Pläne

Der Grillplatz an der Hünenburg, hier im Sommer: In dieser Atmosphäre soll hier ein Weihnachtsmarkt stattfinden.

Meschede. An der Hünenburg in Meschede findet ein besonderer Weihnachtsmarkt statt. Es ist der Auftakt zu Plänen für die historische Anlage.

Inmitten der malerischen Kulisse der Hünenburg oberhalb von Meschede erwartet die Besucher am Samstag, 16. Dezember, ab 12 Uhr ein ganz besonderes vorweihnachtliches Erlebnis: Der kleine, aber gemütliche Weihnachtsmarkt „Winterzauber auf der Hünenburg“ lädt dazu ein, die festliche Jahreszeit in familiärer Atmosphäre zu genießen.

Glühwein und Bratwurst

Ein Höhepunkt dieses erstmalig veranstalteten Weihnachtsmarktes ist zweifellos die Kulisse rund um den Grillplatz an der Hünenburg in Meschede. Bei Lichterglanz, stimmungsvoller Musik, wärmendem Feuer, Glühwein und Bratwurst lässt sich die dieser Tag besinnlich verbringen.

Veranstalter ist der SGH Karneval e.V., der sich zum Ziel gesetzt hat, die Hünenburg mehr in das Interesse der Öffentlichkeit zu rücken und die Bekanntheit als bedeutende historische Anlage aus der Zeit der Sachsenkriege Karls des Großen zu erhöhen, so Roland Mellios, Präsident des Vereins.

Karolingische Wallanlage

Roland Mellios ist der Vorsitzende der SGH. Foto: Archiv

Er sagt: „Heute finden sich leider nur noch Reste dieser karolingischen Wallanlage. Wir wollen diese erhalten und wieder erlebbar machen für Besucher aus Nah und Fern.“ Hierzu haben bereits erste Gespräche mit dem Landesdenkmalamt sowie der Kommune stattgefunden, um abzustimmen was möglich und zu beachten ist.

Der „Winterzauber auf der Hünenburg“ ist die erste Veranstaltung, die zur Entdeckung dieser historischen Anlage einlädt, weitere Veranstaltungen sind nach Konkretisierung der Pläne vorgesehen. Die begrenzte Größe des Weihnachtsmarktes schafft eine heimelige Atmosphäre und ermöglicht es den Besuchern, die Gemütlichkeit in vollen Zügen zu genießen.

Bestellservice für Weihnachtsbäume

Neben dem kulinarischen Genuss erwartet die Besucher noch ein Angebot an selbst gemachten Artikeln sowie ein Bestellservice für Weihnachtsbäume. Bestellte Bäume werden am Folgetag direkt nach Hause geliefert. Parkmöglichkeiten bestehen am Bernhard-Salzmann-Haus unterhalb des Platzes, von dort sind es nur wenige Meter zum Grillplatz an der Hünenburg.

„Die Hünenburg als Kulisse verleiht dem Markt eine besondere Note, nun hoffen wir noch auf eine romantische, winterliche Landschaft rund um den Markt“, erzählt Roland Mellios. Wer also auf der Suche nach einem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt ist, umgeben von Winterzauber und Glühweinduft, der sollte sich den „Winterzauber auf der Hünenburg“ nicht entgehen lassen. Hier wird die Vorfreude auf das Weihnachtsfest inmitten der idyllischen Landschaft zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie.

