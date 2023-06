Wie die Schützenbruderschaft Calle ihr Fest feiert

Calle. Von Mittwoch, 7. Juni, bis Freitag, 9. Juni, steht in Calle das Schützenfest an. Die wichtigsten Termine im Überblick.

Die St.-Severinus-Schützenbruderschaft Calle feiert ihr Schützenfest.



Wann wird gefeiert? Von Mittwoch, 7. Juni, bis Freitag, 9. Juni.





Wer regiert: Königspaar Jan Donner und Sabrina Schwefer. Jungschützenkönig ist Philipp Wegener.





Was sind die Höhepunkte? Am Mittwoch ist um 17 Uhr das Antreten zum Kaiserschießen, zum Vogelaufsetzen und zur Kranzniederlegung. Anschließend ist das Konzert mit Ehrungen. Gegen 21 Uhr findet der Große Zapfenstreich statt, anschließend der Tanz. Am Donnerstag (Fronleichnam) ist um 8.10 Uhr Antreten zur Schützenmesse und zur Prozession. Um 15 Uhr werden im Festzug das Königspaar und das Kaiserpaar abgeholt. Für 21.15 Uhr ist der Königstanz vorgesehen. Am Freitag, 9. Juni, istb um 9.30 Uhr Antreten zum Vogelschießen. Um 16 Uhr wird das Königspaar im Festzug abgeholt. Um 21.15 Uhr ist der Königstanz.





Besonderheiten: Im Mittelpunkt des Schützenfest-Donnerstags steht auch immer der Jubelkönig: Das Jubelpaar sind diesmal Heinz und Helene Padberg. Beim Schützenfest spielen der Musikverein Bremke und das Tambourcorps Freienohl.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland