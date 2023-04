Mescheder (17) ohne Führerschein verunglückt mit Fahrzeug

Berge. Ein 17-Jähriger aus Meschede ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er hatte keinen Führerschein.

Ein Verkehrsunfall mit einem 17-jährigen Mescheder am Steuer hat sich am Mittwochabend in Berge ereignet. Ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein, war der junge Mann mit dem Wagen auf der Olper Straße in Richtung Freienohl unterwegs.

Kontrolle verloren

In einer Linkskurve in Berge verlor er laut Polizei gegen 22 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall wurde er schwer verletzt.

Neben Rettungsdienst und Polizei wurde auch die Löschgruppe Berge alarmiert. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Betreuung des Patienten und stellte den Brandschutz sicher.

