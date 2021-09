Mescheder: 35-Jähriger blutend am Straßenrand entdeckt

Am Fichtenweg in Meschede hat die Polizei einen verletzten Mann aus Arnsberg entdeckt. Sie sucht Zeugen.

Meschede. Die Polizei in Meschede sucht dringend Zeugen: Am Sonntag ist ein Mann aus Arnsberg verletzt am Straßenrand gefunden worden.

Zeugen haben in Meschede einen verletzten Mann am Fichtenweg gefunden. Die Polizei wurde am Sonntag gegen 4.40 Uhr dazu gerufen.

Der 35 Jahre Arnsberger war blutend am Straßenrand entdeckt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand, so die Polizei, ergeben sich Hinweise, dass er möglicherweise Beteiligter einer körperlichen Auseinandersetzung war. Zeugen, die Angaben zu den Verletzungen des Mannes machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter 0291 / 90200 in Verbindung zu setzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland