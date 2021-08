Mescheder Badespaß im Vergleich: Freibad oder Hennesee?

Meschede. Der nächste Sommertag steht bevor. Dazu haben wir den Test gemacht: Wo schwimmt es sich wie und wie sieht es mit Umkleiden, Parken und Co. aus?

25 Grad und Sonnenschein sind für Samstag, 21. August, angesagt und die Hoffnung auf einen schönen Spätsommer besteht irgendwo auch noch. Höchste Zeit noch einmal das kühle Nass in der Umgebung aufzusuchen. Aber wo schwimmt es sich am besten? Welche Vor- und Nachteile bieten die Schwimmmöglichkeiten? Wir haben den großen Test gemacht: Freibad vs. Hennesee:





Freibad Meschede:

Es sind 25 Grad an diesem Nachmittag, der Himmel ist bewölkt. Nicht das perfekte Freibad-Wetter, aber durchaus warm genug, um sich im Wasser ab zu kühlen.

Parken

In der Le-Puy-Straße stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung und auch der Parkplatz vor dem Hallen- und Freibad bietet Parkmöglichkeiten, wobei es vermutlich an einem sehr vollen Tag auch durchaus mal enger werden kann. Denn das Freibad ist an diesem Montag rech übersichtlich besucht und dennoch ist der Parkplatz halb gefüllt. Der Eintritt beträgt 3,50 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder.

Umkleiden/ Toilettenanlage

Umkleiden und Toiletten sind genügend vor Ort verfügbar. In den Umkleidekabinen liegen Fußmatten, damit man nicht auf dem nassen Betonboden stehen muss. Auch sonst sind die Kabinen sauber. In diesem Bereich des Bades muss die Maske noch getragen werden, Schilder erinnern an das Einhalten des Abstands von 1,50 Meter.

Badespaß

Im Freibad gibt es zwei große Becken und kleines Babybecken. Die Wassertemperatur beträgt an diesem Tag angenehme 23 Grad, es ist genau richtig, nicht zu warm und nicht zu kalt, eine tolle Erfrischung. Außerdem haben Eltern die Möglichkeit, im Nichtschwimmerbecken mit ihren Kindern erste Schwimmversuche zu tätigen. Das Becken hat außerdem eine große Wasserrutsche, die den Kleinen noch einmal eine Portion extra Badespaß liefert. Schwimmer kommen durch die 50 Meter Sportbahnen im Schwimmerbecken auf ihre Kosten.

Spaßfaktor

Es gibt einen Spielplatz für größere Kinder, einen für Kleinkinder, ein Volleyballfeld, einen Bolzplatz und Tischtennisplatten. Wasserspielzeug steht ebenfalls parat. Nicht zu vergessen: die große blaue Wasserrutsche. Außerdem besteht die Möglichkeit, auf einem Grillplatz zu grillen. Somit kann ein Tag im Freibad sehr abwechslungsreich und vor allem für Kinder spannend und aufregend gestaltet werden.

Ein Spielplatz, der auch für die kleinen Schwimmer Abwechslung bietet. Foto: Leandra Stampoulis / WP

Ruhefaktor

Die große Freibadwiese, umringt von Bäumen, bietet viel Raum, den etwas belebteren Stellen, wie dem Spielplatz oder dem Volleyball-Feld zu entgehen. An gut besuchten Tagen kann es aber auch mal lauter werden, kreischende Kinder, lautes Gelächter, dann ist der Ruhefaktor nicht wirklich gegeben. Außerdem hört man die vorbeifahrenden Autos der B1. Aber wer geht schon ins Freibad um vollkommene Stille zu genießen?



Versorgung

Das Freibad hat einen Kiosk. Dieser wird von einem externen Pächter betrieben. So kann es an manchen Tage, wie an diesem warmen Montag auch mal dazu kommen, dass der Kiosk, trotz geöffnetem Freibad, geschlossen hat.

Badebucht am Hennesee:

Wer es natürlicher mag, der kommt am Hennesee auf seine Kosten. Die Berghauser Bucht, mit dem Auto ungefähr 10 Minuten von der Mescheder Innenstadt entfernt, bietet viel Raum zum Planschen und Entspannen in der Natur.

Parken

Oberhalb der Badebucht stehen zwei große Parkwiesen zur Verfügung. Hier ist massig Platz. Manko: Geparkt wird auf der Wiese, wenn es hier zu einem plötzlichen Sommerregen kommt, steht man in der Matsche. Bis zur Badebucht sind es ein paar Meter bergab. Der Weg ist von Bäumen, die im Sommer Schatten spenden, gesäumt.

Umkleiden/Toilettenanlagen

Auch an der Badebucht stehen oberhalb der großen Liegewiese Toiletten und Umkleiden zur Verfügung. Ein Hinweisschild an der Außentür weist auf die Hygiene- und Abstandsregeln hin.

Ein Schild in der Berghauser Bucht gibt Informationen zu den Baderegeln. Foto: Leandra Stampoulis / WP

Badespaß

Die Wassertemperatur des Hennesees liegt an diesem Montagnachmittag bei 23 Grad, gleiche Temperatur wie das Wasser im Freibad. Im Wasser, gerade am Ufer, befinden sich viele Pflanzen, den Grund sieht man nicht. Kinder können am Ufer und im Seegras planschen. Nichtschwimmer müssen am See jedoch gut beaufsichtigt werden, das übernimmt an Badetagen die DLRG.

Spaßfaktor

In der Berghauser Bucht gibt es ein Volleyballfeld und auf der Wiese ist genügend Platz, um verschiedene Ballsportarten auszuüben. Für kleinere Kinder gibt es keinen Spielplatz und auch keine Rutsche.

Ruhefaktor

Die Liegewiese ist riesig, einzelne Bäume spenden Schatten. Diese Fläche bietet genügend Ausweichmöglichkeiten. Da keine großen Spielplätze oder Attraktionen für kleinere Kinder in der Nähe sind, ist die Geräuschkulisse etwas gedämmter als im Freibad. Trotz der vielen Bäume, hört man die Autos der Hauptstraße auch hier.

Versorgung

Oberhalb der Liegewiese, im gleichen Gebäude, in dem sich auch die Toiletten befinden, ist ein Kiosk zu finden. Dieser kann aber an bewölkten Tagen, an denen nicht allzu viel los ist, ebenfalls geschlossen haben. Dann haben Badegäste die Möglichkeit, sich im direkt angrenzenden H1 hinzusetzen und dort eine Kleinigkeit zu sich zu nehmen.

Fazit: Freibad vs. Hennesee

Wer Action möchte und wer kleinere Kinder hat, findet im Freibad alles was das Herz begehrt. Hier können außerdem auch Erwachsene ihr Sportprogramm im Schwimmerbecken durchziehen und unbeschwert das Wasser genießen. Im Hennesee darf man nicht zimperlich sein. Wenn man hier schwimmen möchte, muss man sich auf Pflanzen und Seegras an den Füßen einstellen. Für Nichtschwimmer birgt der See viele Tücken.

Beide Bademöglichkeiten bieten ihren Gästen eine ausreichende Versorgung, wobei man sich im H1 richtig hinsetzen kann und bedient wird. Vielleicht eher weiterer positiver Aspekt für Erwachsene. Auch beim Ruhefaktor liegt der Hennesee vor dem Freibad: durch die vielen Spiel-Optionen für Kinder kann es im Freibad auch mal lauter werden. Nicht zu vergessen: der idyllische Blick auf den Hennesee. Ein Besuch in der Badebucht ist für Ruhesuchende und Naturliebhaber wie gemacht.





