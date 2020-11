Mescheder Friseur gibt Rabatte für Menschen im Lockdown

Vom ersten Lockdown waren auch die Friseure betroffen. Sie mussten ihre Läden schließen, hatten quasi ein Berufsverbot. Diesmal dürfen sie weiterarbeiten. Ein Grund für einen Mescheder Friseurmeister, eine besondere Rabattaktion anzubieten.

Yasin Kosdik war von 2012 bis 2015 Vorsitzender der Mescheder Werbegemeinschaft und hat nach eigenen Aussagen „viele Freunde in der Gastronomiebranche“. Er sieht, wie sie unter dem erneuten Lockdown leiden. Auch andere Branchen sind von Kurzarbeit und Quasi-Berufsverboten betroffen.

25 Prozent Rabatt auf alle Dienstleistungen

Sie alle will er nun mit einer besonderen Aktion unterstützen: „25 Prozent auf alle Dienstleistungen in meinem Betrieb.“ Und dabei spiele es keine Rolle, ob jemand nur für einen Männerhaarschnitt kommt oder sich Strähnchen machen lässt oder seine Haare färben lassen will. Kosdik: „Das ist alles inbegriffen.“

Allerdings gelten auch hier die bekannten Corona-Regeln: Nur mit Terminabsprache und Mundschutz darf frisiert werden. Die Vergünstigungen gelten ab dem 17. bis zum 28. November. Kosdik: „Wer in Kurzarbeit ist, sollte einen Nachweis seines Arbeitgebers vorlegen.“ Die Gastronomen müssten sich nur ausweisen.