Mescheder Getränke-Verleger: Wirte haben alles getan

Meschede Als Getränke-Verleger blickt Frank Hartung aus Meschede vor allem auf die Gastronomie. So schätzt er die Lage in Corona-Zeiten ein.

Frank Hartung ist Getränke-Verleger in Meschede und hat dadurch einen besonderen Blick auf die Gastronomie-Branche. Im Corona-Tagebuch schildert er, wie er die Situatation erlebt:

"Corona hat uns verändert. Wie viele andere auch konnten wir ebenfalls einen Teil unserer Geschäfte nicht ausführen, wie Belieferung von Gastronomie und Festen. Andererseits haben wir jetzt etwas mehr Umsatz im Getränkeshop.

Wirte haben alles getan

Mir tun vor allem die Wirte leid. Die haben alles getan, um die Regeln einzuhalten und haben wirklich einen guten Job gemacht. Dennoch geht man in der Branche davon aus, dass 30 - 35 Prozent das Ganze nicht überleben werden, auch wenn sie als Hilfe vom Staat jetzt 75 Prozent des Novemberumsatzes bekommen.

Mir leuchtet dabei nicht ein, warum Betriebe wie zum Beispiel McDonalds, Burger King oder Starbucks dieses Geld ebenfalls bekommen, obwohl sie in Deutschland keine oder nur wenig Steuern bezahlen. Ich bin auch überzeugt, dass die ganze Geschichte nicht am 10. Januar vorbei ist. In der ganzen Krise wäre es meiner Meinung nach sinnig gewesen, wenn die Leute Termine und gezielte Angaben bekommen hätten.

Politik mit Salami-Taktik

Die Politik hat aber immer mit der Salami-Taktik gearbeitet und Infos scheibchenweise herausgegeben. Dadurch entsteht dann Unsicherheit in der Bevölkerung. Dass Individuellsportarten wie Reiten, Tennis und Golf nicht durchgeführt werden dürfen, wo man im Freien allein auf weiter Flur ist, finde ich schizophren. Solcher Sport dient doch der Gesundheit, und es besteht kein Infektionsrisiko.

Ich bin bei alledem vor allem froh, dass es bei uns in der Firma und in der Familie bislang keinen erwischt hat und hoffe, dass das so bleibt."