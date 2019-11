Mescheder Kino: Mit Springsteen-Musik das Leben verändert

Meschede. „Blinded by the Light“ heißt der Film von Regisseurin Gurinder Chadha. Er spielt, wie „Kick it like Beckham“, im pakistanisch-britischen Milieu.

Das Mescheder Lindentheater zeigt im Besonderen Kino (BIK) einen Coming-of-Age-Film über den pakistanisch-britischen Javed, der davon träumt, Schriftsteller zu werden und von den Worten von Bruce Springsteen beflügelt wird. Das Kino und unsere Zeitung verlosen dreimal zwei Eintrittskarten.

Teenager Javed (Viveik Kalra) hat pakistanische Wurzeln und wächst mit seiner Familie im britischen Luton auf. Sein Vater hat gerade seinen Job verloren und schon eifrig Javeds Zukunft geplant, außerdem hat der Schüler mit Anfeindungen örtlicher Skinhead zu kämpfen.

Kassette von Bruce Springsteen

Um dem tristen Alltag und der unruhigen wirtschaftlichen und rechts-extremistischen britischen Vorstadt zu entfliehen, schreibt er Gedichte. In der Schule ist er ein Einzelgänger, freundet sich aber mit Roops (Aaron Phagura) an. Von ihm erhält er eines Tages zwei Kassetten von Bruce Springsteen. Javed betrachtet das Geschenk anfangs skeptisch, lässt sich aber dennoch auf das musikalische Experiment ein.

Und tatsächlich, die Texte des „Boss“ treffen Javed mitten ins Herz und sprechen ihm aus der Seele. Mit Hilfe der Musik verändert er seinen Look und schafft es sogar der hübschen Eliza (Nell Williams) näher zu kommen…

Vorgänger: „Kick it like Beckham“

Mit dem Frauen-Fußballfilm „Kick it like Beckham“ hatte Regisseurin Gurinder Chadha ihren internationalen Durchbruch und beförderte so auch die Karrieren von Hauptdarstellerin Keira Kneightly und Parminda Nagra. Auch in ihrem neuen Film „Blinded by the Light“ widmet sie sich der Geschichte eines Jugendlichen mit asiatischen Wurzeln, der sich in den 1980er-Jahren in der neuen britischen Heimat zwischen Tradition und eigenen Wünschen verorten muss.

Wahre Erlebnisse

Der Film basiert auf den wahren Erlebnissen des britisch-pakistanischen Journalisten Sarfraz Manzoor, der unter anderem für den Guardian schreibt und verschiedene Dokumentationen für die BBC produziert hat.

Als Javed sehen wir Newcomer Viveik Kalra, der in „Blinded by the Light“ seine erste Hauptrolle spielt. Außerdem Hayley Atwell, die in verschiedenen „Captain America“ beziehungsweise „Avengers“-Filmen als Peggy Carter zu sehen war, Nell Williams, die in „Game of Thrones“ die junge Cersei Lannister verkörperte, Dean-Charles Chapman („Solange ich atme“) und Rob Brydon.

