Mescheder Kneipennacht mit Livemusik findet im Oktober statt

Meschede. Sieben Gastronomen nehmen an der Mescheder Kneipennacht teil. Alle Informationen zu Tickets und Zeiten findet ihr im Artikel.

Einmal zahlen und die Party beginnt. Am Samstag, 23. Oktober, findet nach eineinhalbjähriger Pause endlich wieder die Kneipen Nacht in der Mescheder Innenstadt statt. Mit dabei sind sieben verschiedene Lokalitäten, die mit unterschiedlichen Musikrichtungen die Besucher zu einem ganz besonderen Kneipenabend mit Livemusik locken. Egal ob Rock, Pop oder Reggae - es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ab 20.30 Uhr beginnen die Bands in den Locations zu spielen und verbreiten so nach und nach ein unverwechselbares Livemusik-Flair in der Stadt. Nach den Liveauftritten sind alle Kneipen für einen grandiosen Abend gerüstet und versprechen eine lange Partynacht. Auf dem Kaiser-Otto-Platz gibt es zudem den gesamten Abend süße und herzhafte Leckereien für die Besucher. Ein Abstecher dorthin lohnt sich für alle Hungrigen. Die Mescheder Kneipen Nacht wird unterstützt von der Brauerei Veltins und der Volksbank Sauerland eG. Folgende Kneipen und Bars machen beim Ohrmuschelrundgang durch das Mescheder Nachtleben in diesem Herbst mit:

Schröjahrs

Im Schröjahrs spielt „Round Fifty“ die besten Songs der letzten Jahrzehnte mit einer ganz besonderen Note und begeistert zudem mit eigenen Stücken. Von deutschsprachigen Songs bis zu Klassikern ist alles vertreten.

Tröte

In der Tröte präsentiert sich die irisch-celtische Punk-Rock-Band Muirsheen Durkin. Es erwartet die Besucher ein Unplugged-Set sondergleichen.

Postkeller

Im Postkeller tritt das Duo ABC – any beat counts auf. Jeder Schlag, jede Note zählt. Und genau das machen die beiden Musiker dieser Akustik-Formation. Die Band macht Songs aus sechs Jahrzehnten Musikgeschichte zu Akustikjuwelen.

Bibulus

Im Bibulus überzeugt die junge Band „Mixed Pickles“ mit einer Mischung aus gefühlvollen Balladen, rockigen Folksongs, stimmungsvollen Rockklassikern und einfachen Trinkliedern, die jeden mitreißen und auf die Tanzfläche locken.

Café Bar Brazil

Ein Lokalpatriot kommt zum Café Bar Brazil– Philta West, auch bekannt als 2 Meter Hip-Hop und Gewinner von Deutschlands größtem Rap Contest. Begleitet wird er von Lucky_Luges. Als Vorgruppe treten Khalia Caine und Carlo Mansfeld auf.

Mono-deluxe

Im neuen Mono-deluxe erwartet die Gäste eine geballte Überraschung. Natürlich wird es in Richtung Reggae gehen, was auch sonst? Doch welche Band oder welcher Künstler auftreten wird, bleibt noch eine Überraschung.

Kotthoff’s Theo

Bei Kotthoff’s Theo lassen die beiden Musiker von !JaSicher! eine bunte und überraschende Setlist vom Stapel. Mit nur zwei Gitarren oder Piano bringen sie das Publikum zum Staunen.

Weitere Informationen gibt es unter www.meschede.de/kneipennacht, auf facebook.com/stadtmarketing.meschede und bei Instagram .

