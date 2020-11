Mescheder Lehrerin: Kinder sind die Verlierer des Lockdowns

Die Masken sind im Schulunterricht zurück. Für die meisten Schüler und Lehrer ist das offenbar kein Problem. „Ich habe sie sowieso durchgehend getragen, weil es in meiner Klasse keinen Platz gibt, an dem ich 1,50 Meter Abstand zu den Kindern halten kann“, erzählt eine Mescheder Lehrerin. Und auch für die Kinder sei das jetzt völlig normal. Doch das Thema Corona hat mit den steigenden Zahlen aktuell an Brisanz gewonnen. „Fast jeder kennt jetzt jemanden, der betroffen ist.“ Das Wichtigste sei es, eine erneute Schulschließung zu verhindern, „auch wenn sie uns nicht mehr so aus der Bahn werfen würde. Wir sind jetzt besser vorbereitet.“ Sechs ihrer 28 Schüler werden voraussichtlich das Schuljahr nicht schaffen. Sie sind 11 oder 12 Jahre alt und schon jetzt die Verlierer des ersten Lockdowns.

Antonia Plewe (Name geändert) ist mit Leidenschaft Lehrerin - „das ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Lockdown“, sagt sie. „Ich habe die Kinder wirklich vermisst.“ Es haben sie die Vorwürfe geärgert, Lehrer hätten die schulfreie Zeit für private Dinge genutzt. „Anrufe und Besuche bei den Familien, das Erstellen der Arbeitsmaterialien und das Hochladen auf die Homepage, die anschließende Kontrolle per Mail - das alles sei deutlich zeit- und arbeitsintensiver gewesen als normaler Unterricht.

Kein Drucker, um Aufgaben auszudrucken

Dabei war das Telefon Plewes Haupt-Kommunikationsmittel, da viele ihrer Schüler zu Hause kein vernünftiges Endgerät hatten. Bei einigen fehlten Computer, oft auch die Drucker, um Aufgabenblätter auszudrucken. „Diese Kinder habe ich nach den Osterferien einzeln einmal wöchentlich in die Schule bestellt, neue Aufgaben verteilt und Hausaufgaben eingesammelt.“ Nach einer komplett falschen Mathe-Hausaufgabe habe sie eine Stunde mit einem Jungen telefoniert.

Die Meschederin hat eine Liste geführt, wie viel Zeit sie wofür gebraucht hat. Gerade die Telefonanrufe hätten Zeit gekostet. „Ich habe erstmal offen gefragt: ,Was machst du denn so?’“ Häufig sei „Nichts“, die Antwort gewesen. „Mir ging es darum, die Stimme des Kindes zu hören, ob es ihm gut geht.“ Vier Familien hat sie im Lockdown auch zu Hause besucht, mit Maske und Abstand im Flur, „weil nicht mal übers Telefon ein Kontakt möglich war.“

Spürbares Wissensdefizit bei Schülern

Bis zu den Osterferien sei es offiziell nur darum gegangen, Wissen zu erhalten, danach hätten sich die Schüler selbst Kenntnisse erarbeiten müssen. Mit Lernvideos sei das zum Teil recht gut möglich. „Etwa acht bis zehn Kinder haben richtig gut gearbeitet - auch ein Verdienst der Eltern.“ Ein kleiner Teil hat komplett gechillt. Dieses Wissensdefizit ist bis heute spürbar. Sie bräuchten eigentlich außerschulische Nachhilfe, um den Rückstand aufzuholen. Im Unterricht sei das bei 28 Schülern nicht zu schaffen. Doch weder in den Sommerferien noch in den Herbstferien habe es passende Angebote gegeben.

Seit den Sommerferien lief der Unterricht wieder relativ normal. Bei den Hygienevorschriften achte einer auf den anderen. „Wenn ältere Schüler zu Beginn die Maskenpflicht nicht ernst genommen haben, haben wir sie nach einer Verwarnung beim zweiten Mal nach Hause geschickt.“ Heute habe sich das eingespielt. „Wir lüften regelmäßig, und ich habe der Klasse erklärt, dass alle sich nach den Herbstferien warm anziehen sollen und auch gern eine Decke mitbringen können.“ Auch über das Thema Strumpfhosen und Skiunterwäsche habe sie unter allgemeinem Gekicher gesprochen. „Wer sich krank fühlt, bleibt zu Hause. Damit gehen die Eltern sehr verantwortungsbewusst um.“

Antonia Plewe sagt: „Ich brauche die Schule, ich brauche den Kontakt zu Schülern und Kollegen.“ Direkt nach den Sommerferien hatte sie ihren Schülern gesagt, wie froh sie sei, dass sie alle wieder hier sind. „Sie saßen gerade konzentriert über einer Aufgabe. Alle haben kurz hochgeguckt und mich unter ihren Masken angegrinst.“

Hintergrund: Quarantäne-Situation an Schulen

In Meschede gab es zwischen Sommer- und Herbstferien keine Schulschließung oder Quarantäne ganzer Klassen oder Stufen wegen einer Infektion mit dem Coronavirus.

In ganz NRW waren nach Recherchen des Redaktionsnetzwerks Deutschland rund 0,04 Prozent der Schüler mit dem Coronavirus infiziert.

Zum Stichtag 7. Oktober waren in NRW 98,1 Prozent der Schüler nicht von Quarantäne betroffen.

