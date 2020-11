Mescheder Liefer- und Abholservices im Gastro-Lockdown

Stellvertretend für die Mescheder Gastronomen: André Wiese vom H1 am See. Seine persönliche Prognose für den Dezember fällt nüchtern aus.

Meschede/Freienohl/Eversberg. So richtig gut läuft der Lieferservice im Lockdown-Light in Meschedes Gastronomien nicht. Eine Liste aller Angebote.

Drei Wochen kämpfen die hiesigen Gastronomen bereits mit den Auswirkungen des Lockdown-Lights. Um zumindest einen Teil der Umsatzeinbußen aufzufangen, bieten viele Restaurants, Bars, Cafés und Imbisse im Stadtgebiet Abhol- und Lieferservices an. Ein Überblick und eine erste Bilanz.

Als sich Ende Oktober bestätigte, dass die Gastronomie mindestens den ganzen November über geschlossen bleiben muss, reagierten viele Gastronomen aus Meschede gefasst. Sie hatten schon damit gerechnet, dass es ihre Branche erneut treffen wird. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, wurden Konzepte ausgearbeitet und auch einige Restaurants, die zuvor keinen Abhol- oder Lieferservice angeboten haben, bieten ihre Speisen nun „to go“ an.

So auch André Wiese, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Meschede aktiv und Inhaber des H1 am See. Er bietet, wie zahlreiche weitere Kollegen, das reguläre Angebot seiner Speisenkarte zum Abholen oder Liefern an. Andere haben extra für den Lockdown-Light neue Speisenkarten erstellt. Ein Blick auf die Homepages oder Facebook-Seiten gibt dahingehend Auskunft. Oder der klassische Anruf.

„Es läuft schleppend“

Richtig gut ist die Bilanz nach drei Wochen hinter verschlossenen Türen bei André Wiese allerdings nicht. „Es läuft schleppend. Ich sehe es als eine Art Beschäftigungstherapie an“, sagt der Gastronom und berichtet, dass er aus Gesprächen mit den Gastro-Kollegen aus Meschede weiß, dass es vielen so ergeht. „Ich gehe davon aus, dass es auch an der Jahreszeit liegt. Es ist ab 17 Uhr dunkel, der November ist sowieso ein trüber Monat und jetzt kommt einfach einiges zusammen“, erklärt er sich die Zurückhaltung der Mescheder.

Am Mittwoch, 25. November, kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut mit den Ministern zusammen, um über neue Corona-Regeln für die kommenden Wochen oder sogar Monate zu sprechen. Dass dabei die Wiedereröffnung der Gastronomie beschlossen wird, glaubt Wiese nicht. „Ich erwarte nichts Gutes. Dann bin ich hinterher wenigstens nicht enttäuscht.“

So hart es für ihn, das H1 und viele Kollegen ist, wirkliche Alternativen sieht er mit Blick auf die Nachbarländer zur Zeit nicht: „Ich wüsste nicht, welche andere Option wir zur Zeit haben, außer die Kontakte einzuschränken. Im Vergleich zu anderen Ländern, sind wir ja hier sogar noch ein einer recht guten Lage.“

Um die Mescheder Gastronomie bis zum Ende des Lockdown-Lights und womöglich sogar darüber hinaus mit Bestellungen zur Lieferung oder Abholung zu unterstützen, folgt eine Auflistung aller Restaurants, Bars, Cafés und Imbisse, die zur Zeit geöffnet sind und einen solchen Service anbieten.

Abhol- und Lieferservice:

H1 am See , Am Hentenberg 1, Meschede, Tel. 0291/90877830, www.h1amsee.de, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 17 bis 20 Uhr, Sonntag 12 bis 14 und 17 bis 20 Uhr.

Casa Conchita , Winziger Platz 12, Meschde, Tel. 0291/8935, www.casa-conchita.de, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 17.30 bis 20.30 Uhr. Telefonische Bestellungen ab 11 Uhr möglich.

Café & Bar Brazil , Winziger Platz 6, Meschede, Tel 0291/20599949 oder Bestellung per WhatsApp unter 0151/64406666, www.brazil-meschede.com, Öffnungszeiten: täglich Frühstück, und Waffeln to go 7 bis 21 Uhr vor Ort, Lieferservice Montag bis Freitag 12 bis 14 und 17 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag 17 bis 21 Uhr.

De Luca Ristorante , Caffé, Bar, Rebell 15, Meschede. Tel. 0291/7495, Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr.

Gasthof Hochstein , Im Westhof 15, Wehrstapel, Tel. 0291/50523, www.gasthof-hochstein.de, Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 17 bis 20.30 Uhr, Donnerstag ist Ruhetag.

Meating by Davut , Ruhrstraße 5, Meschede, Tel. 0291/14494580, Öffnungszeiten Montag und Dienstag 11.30 Uhr bis 22 Uhr, Donnerstag bis Samstag 11.30 bis 22.30 Uhr und Sonntag 12 bis 22 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag.

Niw York Pizza , Winziger Platz 5, Meschede. Tel. 0291/3446, www.niwyorkpizza.de, Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 11.30 Uhr bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr. Bestellung per WhatsApp möglich.

Babas Burger und Pan-Pizza , Ruhrplatz 5, Meschede, Tel. 0291/14490727, www.baba-online.de, Lieferzeiten täglich 16 bis 21 Uhr.

Bistro am Markt - Da Stipo, Hauptstraße 4, Freienohl, Tel. 02903/9723277. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 17 bis 21.30 Uhr, Sonntag 12 bis 14.30 Uhr und 17 bis 21.30 Uhr. Mit Vorbestellung wird auch mittags geliefert.

Side Gril l , Ruhrstraße 3, Meschede, Tel. 0291/9085547, www. sidegrill-meschede.de, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 23.30 Uhr, Sonntag 12 bis 22 Uhr. Lieferung ab 20 Euro.

Treffpunkt Pizza Kebab Haus , Bahnhofstr. 58, Freienohl, Tel. 02903/9767887, Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 23 Uhr.

Abholservice:

Hotel-Restaurant Lindenhof, Mittelstraße 15, Eversberg, Tel 0291/51170, www.lindenhof-eversberg.de, Öffnungszeiten Freitag und Samstag 17 bis 20 Uhr, Sonntag 11.30 Uhr bis 14 Uhr und 17 bis 20 Uhr.

Hennedamm Hotel, Am Stadtpark 6, Meschede, Tel. 0291/99600, www.hennedamm-hotel.de, Auf Vorbestellung ofenfrischer Gänsebraten zur Abholung.

L andhof Grewen Mühle, Aufn Mühlenwiesen 18, Calle, Tel. 0291/7740, www.grewen-muehle.de, Gänse-Essen zur Abholung am Samstag, 21. November, von 11-14 Uhr. Vorbestellung telefonisch oder online.

La Tavola da Franco, Kaiser-Otto-Platz 3-4, Meschede. Tel. 0291/90249300, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag 12 bis 14 Uhr und 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr.

Moderna Grill-Pizzeria, Zeughausstraße 7a, Meschede, Tel. 0291/9086838, Öffnungszeiten Montag bis Samstag 11 bis 23 Uhr, Sonntag 12 bis 22 Uhr.

Restaurant Laudis Sauerlandstuben, Wehrstapeler Straße 8,Wehrstapel, Tel. 0291/51647, www.laudis-sauerlandstuben.de, Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 18 bis 20 Uhr, Samstag 17.30 bis 20 Uhr, Sonntag 12 bis 19 Uhr. Gerichte werden gegen Pfand auf eigenem Geschirr angerichtet.

von Korff´s Restaurant, Le-Puy-Straße 19, Meschede, Tel. 0291/99140, www.hotelvonkorff.de, Lieferung aus von Korff´s Vorratsschrank (Saucen, Suppen, Brot und und Dip, wechselnde Gerichte in Gläsern) täglich nach Absprache.

Hotel & Restaurant Luckai, Christine-Koch-Str. 11, Freienohl, Tel. 02903/97520 oder 0160/91450302 (auch per WhatsApp), www.hotel-luckai.de, Öffnungszeiten: Bestellungen: Donnerstag bis Sonntag 16 bis 18 Uhr und Sonntagmittag 10 bis 12 Uhr, Abholung Donnerstag bis Sonntag 18 bis 20 Uhr und Sonntagmittag 12 bis 14 Uhr.

Andy´s Grill, Freienohler Str. 124, Freienohl, Tel. 0157/35704754, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11 bis 21 Uhr, Samstag 11 bis 17 Uhr.

Der Grieche, Le-Puy-Straße 21a, Meschede. Tel. 0291/6270, www.dergrieche.in-meschede.de, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 17 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 14 Uhr.

Restaurant Sankt Wendelin, Wehrstapeler Straße 18, Wehrstapel, Tel. 0291/6696, www.restaurant-sanktwendelin.de, Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag: 11.30 bis 13.30 Uh und 17.30 bis 20.30 Uhr.

Taverna Akropolis, Beringhauser Str. 17, Meschede, Tel. 0291 90868222, Öffnungszeiten: täglich zwischen 17 und 21 Uhr. Montag Ruhetag.

Getränke-Service:

Clucking Hen - Creative Brewing , Tel. 0177/6335838, www.clucking-hen.com, Öffnungszeiten: Bier-Lieferservice Dienstag und Freitag 17 bis 20 Uhr.

monoBAR, Tel. 0291/9528887, www.mono.bar, Öffnungszeiten: Cocktail-Lieferservice Freitag und Samstag 19 bis 23 Uhr.

Wer ebenfalls Speisen oder Getränke zur Lieferung oder Abholung anbietet und hier nicht gelistet ist, meldet sich bitte unter meschede@westfalenpost.de. Die Online-Liste kann laufend ergänzt werden.