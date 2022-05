Mescheder Polizei sucht Hinweise zu Einbrechern

Meschede. Im Gewerbegebiet Enste in Meschede hat sich ein Einbruch ereignet. Dazu bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Die Polizei in Meschede meldet einen Einbruch in einem Gewerbegebiet an der Straße Auf’m Brinke in Meschede. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Vermutlich wurde nichts entwendet. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an die Polizeiwache in Meschede zu wenden, 0291 / 90200.

