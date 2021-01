Mescheder Tourismusexperte vermeidet gerade Ausflugstipps

Mehr Autos und Besucher in diesen Tagen auch auf eher abgelegenen Parkplätzen - wie hier in Enste bei Meschede.

Meschede/Bestwig Auch an einigen Ecken in Meschede und Bestwig beobachtet der heimische Tourismus-Chef Norbert Arens gerade mehr Besucher als sonst.

Die Tourismus-Experten sind gerade in einer seltsamen Situation: Sie könnten den Menschen schöne Ecken für Besuche und Spaziergänge in der Region ans Herz legen, wie es eigentlich ihr Job ist, tun es aber nicht. „Wir dürfen das nicht aktiv empfehlen“, sagt Norbert Arens, Leiter der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Rund um den Hennesee“, die Meschede und Bestwig umfasst. Die Corona-Verhaltensweisen sollen ja verhindern, dass viele Menschen sich auf dem Weg zu einem Ausflugsziel machen – vergeblich, wie der Fall Winterberg zeigt.

Nein, es gebe keine Anfragen nach Alternativen zu Winterberg in den Touristikbüros in Meschede und Bestwig. Da ist viel Kopfsache dabei, meint Norbert Arens. „Die Leute denken eindimensional“, sagt Arens: Sie hätten bei „Schnee, Schlitten, Glühwein“ nur Winterberg im Kopf – „dieses ganze Paket an Emotionen und dann müssen sie los, nach Winterberg“. Er vergleicht den Effekt mit Ikea: Ikea würden die Menschen auch mit einem Möbelhaus in Verbindung bringen, obwohl es doch so viele andere gebe.

50 Höhenmeter machen für Besucher den Unterschied

Schnee wiederum brächten die Menschen automatisch mit Winterberg in Verbindung – „die Leute wollen immer dahin, wo das Höchste ist“. Eine Viertelstunde eher anzuhalten, um am Hennesee in Ruhe spazieren zu gehen, mache kaum jemand: „Man hat Winterberg im Kopf – und dann muss man dahin.“ Auch er versteht nicht, warum sich so viele, nach den Presseberichten der letzten Tage und all den Warnungen, dennoch auf den Weg nach Winterberg gemacht hätten: „Ich bin doch erstaunt.“

Entscheidend, ob Besucher aus dem Ruhrgebiet auch vor Winterberg halten, sei der Faktor Schnee: „Wenn die Leute unterwegs sehen, dass hier auch Schnee liegt, dann halten manche auch früher an. Das tun sie nicht, wenn hier alles grün ist. 50 Höhenmeter sind da mitunter entscheidend.“

Auch wenn keine ausdrücklichen Anfragen kommen: Beobachtet hat Arens allerdings auch selbst an einigen Ecken in Meschede und Bestwig auffallend mehr Besucher – zum Beispiel im Bereich Wasserfall und Andreasberg. „Da waren schon viel mehr Menschen als sonst“, sagt er. Viele Autokennzeichen zum Beispiel aus Dortmund waren zu sehen, möglicherweise frühere Fort-Fun-Besucher.

Er war an Neujahr am Stüppel unterwegs, „wo man ansonsten immer alleine ist“: „Ich war überhaupt nicht alleine, es waren viele Leute unterwegs.“ Es werde auch an Stellen geparkt, wo man bislang niemanden gesehen habe. Voll war es in den letzten Tagen auch bei Grevenstein oder am Plackweg, am Lörmecketurm sowieso: Dort sind vor allem Besucher aus den Kreisen Soest und Paderborn anzutreffen.