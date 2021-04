Mescheder Veranstalter freut sich auf Indian-Summer

Johannes Oerding & Band, tritt im September in Elspe mit seiner Lagerfeuer-Tour auf. Mitveranstalter ist Dirk Joachimsmeier von Eventtechnik Südwestfalen.

Elspe/Meschede. Der erste Gast beim Indian Summer in Elspe steht fest: Mitveranstalter DIrk Joachimsmeier freut sich auf Johannes Oerding

Die Konzertreihe „Indian Summer“ auf dem Gelände des Elspe Festival geht dieses Jahr im September in die zweite Runde. Ein absoluter Top-Star der deutschen und europäischen Musikszene hat bereits seine Zusage gegeben: Johannes Oerding tritt am 19. September mit seiner „Lagerfeuer Acoustics“-Konzertreihe in Elspe auf. Mitveranstalter ist Dirk Joachimsmeier von der Eventtechnik Südwestfalen.

Schon im vergangenen Jahr war der „Indian Summer“ in Elspe ein riesiger Erfolg mit zahlreichen hochkarätigen Künstlern. Unvergessen sind die Konzerte von Gentleman und Helge Schneider oder die vielen Lacher bei der Comedyshow von Markus Krebs, die neben vielen anderen Stars in der Wild-West-Kulisse aufgetreten waren und das Publikum restlos begeisterten.

Setzen auf die Nachverfolgungs-Apps

Philipp Aßhoff, Geschäftsführer von Elspe-Festival macht Hoffnung: „Unser Hygienekonzept hat bereits im letzten Jahr erfolgreich funktioniert und mit den vielen Testmöglichkeiten, Kontaktverfolgungsapps wie zum Beispiel Luca und der fortgeschrittenen Impfbereitschaft sehe ich große Chancen, dass wir auch in diesem Jahr ein tolles Open-Air Festival auf der Freilichtbühne sehen werden.“

Als erster Künstler hat jetzt Johannes Oerding („An guten Tagen“) für die Saison zugesagt und wird am 19. September in Elspe ein Open-Air-Akustik-Konzert geben. Derzeit ist Oerding als Gastgeber der Vox-Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ im TV zu sehen. Seine Lagerfeuerkonzerte im letzten Jahr waren innerhalb weniger Stunden restlos ausverkauft.

Mitveranstalter Dirk Joachimsmeier, Eventtechnik Südwestfalen, freut sich: „Johannes Oerding ist ein absoluter Hochkaräter und wir sind froh, ihn für Elspe gewonnen zu haben.“ Weitere Künstler wollte Joachimsmeier aufgrund aktueller Vertragsverhandlungen noch nicht verraten, nur so viel: „Auch in diesem Jahr kommen alle Besucher des Indian Summer voll auf ihre Kosten.“

Vorverkauf ist gestartet

Der Vorverkauf für das Open-Air-Konzert in Elspe ist bereits gestartet.

Karten gibt es auf Eventim und auf der Website des Elspe Festivals.