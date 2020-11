Mescheder Versicherungskauffrau fühlt sich in Agentur sicher

„Am Anfang des ersten Lockdowns war es schon sehr komisch. Man konnte einfach die Kunden in der Agentur auch nicht mehr richtig einschätzen. Ich habe dann kurzfristig geschlossen, ein vernünftiges Hygienekonzept für mein Büro aufgestellt und umgesetzt, und seitdem fühle ich mich zumindest bei der Arbeit trotz Publikumsverkehr sicher. Mir fehlt dabei allerdings der physische Austausch mit den Kollegen. Man kann das zwar auch alles telefonisch regeln, aber es ist doch etwas anderes, wenn man persönlich miteinander umgehen kann.

Das zeigte sich auch in der Lockdown-Pause, als wir im September seitens der Allianz eine Veranstaltung hatten. Es war doch viel netter, wenn man mal wieder jemanden gesehen hat. Unsicherheit besteht bei mir und bei vielen anderen Leuten wohl hauptsächlich durch die vielen unterschiedlichen Aussagen und Vorgaben.

Außerdem ärgert es mich, wenn die Leute einfach keinen Abstand halten. Ich finde, dass sich in der Krise oft der wahre Charakter der Menschen gezeigt hat, die ohne Rücksicht auf andere ihren eigenen Egoismus leben. Das Tragen einer Maske sollte kein so großes Problem darstellen. Andererseits sind die Leute in der Stadt viel freundlicher geworden. In der Fußgängerzone wird man von Leuten gegrüßt, die man gar nicht kennt, und man sieht öfter auch mal ein Lächeln.

Die jetzige Durchführung des Teil-Lockdowns finde ich nicht unbedingt richtig. Viele Gastwirte, zum Beispiel im H1, im Laudis in Wehrstapel oder auch im Stadtgespräch in Olsberg, haben wirklich Geld in die Hand genommen und ein gutes Hygienekonzept auf die Beine gestellt. An der Stelle ist mir eine Schließung dann unverständlich.

Was mich besonders betroffen gemacht hat, waren Beerdigungen, auf die ich gehen musste und bei denen die Trauernden nicht einmal in den Arm nehmen durfte. Das war wirklich schade. Ansonsten finde ich, dass wir im Sauerland auf sehr hohem Niveau jammern. Wir müssen nur ein paar Schritte gehen und sind im Grünen. Da geht es Leuten in den Großstädten doch bedeutend schlechter.“