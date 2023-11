Mescheder Winter-Momente: Das wird hier im Advent geboten

Meschede. Jeden Freitag und Samstag im Advent mehrere Aktionen: die Mescheder Winter-Momente. Hier ist das Programm in der Übersicht.

Die festliche Adventszeit steht vor der Tür, und Meschede lädt Einheimische und auswärtige Gäste herzlich zu den „Mescheder Winter-Momenten“ ein. Jeden Freitag und Samstag im Advent, jeweils von 11 bis 18 Uhr, erwartet die Besucher ein stimmungsvolles Programm in der Mescheder Innenstadt. Die Beteiligten öffnen ihre Stände je nach Wetterlage und Besucheranzahl auch an weiteren Tagen.

Neues Konzept

Die „Mescheder Winter-Momente“ als neues Konzept des Stadtmarketing Meschede setzen darauf, die Innenstadt mit Unterstützung des Einzelhandels und der Gastronomie in der dunklen Jahreszeit noch mehr zu beleben und Meschedern und Gästen in der Adventszeit attraktive Aktionen anzubieten.

Die Mescheder Innenstadt wird mit festlich geschmückten Holzhütten zum Zentrum weihnachtlicher Erlebnisse. Die Hütten bieten mit Glühwein, Flammkuchen, Currywurst und Co. kulinarische Vielfalt. Als Anbieter mit dabei sind Herz über Kopf, Bäckerei Franzes, Postkeller, Trinkgut sowie Hot-DogMan HSK.

Glühweinwanderung mit Bonuskarte

Das Kulinarische wird über den gesamten Zeitraum ergänzt durch musikalische Highlights, eine Glühweinwanderung mit Bonuskarte, gemeinschaftliches Baumschmücken und weitere Angebote. Am 1. Dezember werden um 11 Uhr gemeinsam mit Schulen und Kindergärten die Weihnachtsbäume in der Innenstadt geschmückt.

Am späten Nachmittag zieht ein Riesen-Weihnachtsmann auf Stelzen als Walking Act durch die Mescheder Innenstadt. Von 17 bis 19 Uhr lockt dann ein Konzert des Gitarristen Roland Ruh zu den Winter-Momenten. Um 18 Uhr werden auf dem Kaiser-Otto-Platz die Lichter des Weihnachtsbaumes durch Meschedes Bürgermeister Christoph Weber entzündet. Hierzu lädt das Stadtmarketing alle Meschederinnen und Mescheder ein, gemeinsam in eine besinnliche Adventszeit zu starten.

Drei kaufen - einer frei

Am 1. und 2. Dezember findet jeweils in der Zeit von 11 bis 18 Uhr eine Glühweinwanderung statt. Die Besucher können gemeinsam von einer zur anderen Glühweinhütte wandern und somit alle Angebote kennenlernen. Besonderer Clou: Jeder Besucher erhält eine Bonuskarte – nach drei gekauften Glühweinen ist der vierte kostenfrei.

Jeder, der die Innenstadt weihnachtlich mitgestalten möchte, ist am 2. Dezember eingeladen, Schaufenster gemeinsam mit dem Stadtmarketing zu bemalen: Zwischen 12 und 16 Uhr können Kinder und Erwachsene die Schaufenster aktuell leerstehender Immobilien kreativ gestalten. Das Stadtmarketing bittet um Anmeldung unter l.machula@stadtmarketing-meschede.de, um ausreichend Material vorzuhalten. Am 2. Dezember öffnet der Lions-Club Meschede seine Hütte in der Innenstadt und lockt mit einem kleinen Essensangebot.

DRK-Trödel in der Innenstadt

Am 8. und 9. Dezember dreht sich alles um Geschenkebasteln und beschenkt werden. Am Freitag ist der Engel des DRK-Trödels ab 13 Uhr in der Innenstadt unterwegs und verteilt kleine Geschenke an die Kinder. Hierbei wird er von verschiedenen Vereinen und Institutionen unterstützt. Am späten Nachmittag lockt Carlo Mansfeld mit seinen Klängen die Besucher in die Innenstadt. Am Samstag können die Kinder zwischen 10 und 16 Uhr mit dem Team vom Stadtmarketing kleine weihnachtliche Geschenke und Dekorationen basteln. Das Stadtmarketing bittet auch bei dieser Aktion um Anmeldung unter l.machula@stadtmarketing-meschede.de.

Der Lions-Club Meschede ist am Samstag wieder mit einem kleinen Angebot vor Ort. An dem 9. findet um 16 Uhr das beliebte „Flashwichteln“ des Mescheder Bürgertreffs an der offenen Henne auf dem Winziger Platz statt. Wer teilnehmen möchte, einfach mit seinem Wichtelgeschenk zum Treffpunkt kommen.

Pfadfinder und Homecoming

Das dritte Adventswochenende ist geprägt von kleinen Auftritten und dem Pfadfinder-Weihnachtsmarkt. Der Kindergarten Mikado und die Schule unterm Regenbogen werden am 15. Dezember in der Innenstadt ihre Weihnachtssongs zum Besten geben. Am 15. und 16. Dezember findet wieder der Weihnachtsmarkt der Mescheder Pfadfinder am Von-Stephan-Platz mit Baumverkauf und kulinarischen Angeboten statt. Am 16. Dezember hat ab 13 Uhr das Posaunenquartett „Golden Tones“ der Musikschule HSK klassische und moderne Weihnachtsmusik im Gepäck.

Am 22. Dezember geht es musikalisch weiter: Der Chor „Unlimited Vox Company“ der St.-Walburga-Realschule sowie Mitglieder der Mescheder Wind-Band (sinfonisches Blasorchester der Musikschule HSK) sind am Freitag, 22. Dezember, zu Gast in der Innenstadt. Am Samstag, 23. Dezember, laden die Kneipen wieder zum traditionellen Homecoming ein.

