Die schwer verletzte Meschederin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Blaulicht Meschederin (23) bei Unfall in Wennemen schwer verletzt

Meschede/Wennemen. Ein 18-jähriger PKW-Fahrer fuhr auf der Dorfstraße zu weit links und stieß mit der Frau zusammen. Es entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 7. August. Um 17.41 Uhr geriet ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Wennemen auf der Dorfstraße mit seinem Fahrzeug aus bislang noch ungeklärter Ursache zu weit nach links und stieß mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 23-jährigen Frau aus Meschede zusammen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, wie die Polizei vor Ort feststellte. Die 23-jährige Frau aus Meschede musste nach der Erstversorgung vor Ort schwerverletzt in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht werden.

Erst kürzlich war es zu einem schweren Unfall auf der A 46 bei Velmede gekommen.