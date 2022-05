Meschederin organisiert Ukraine-Hilfe und hofft auf Spenden

2020 nähte und verkaufte Gaby Stöckeler von der Bosnienhilfe individuelle Masken aus Trödelstoffen für die Suppenküche in Sarajevo. Jetzt bietet sie ihre Hilfe für die ukrainischen Flüchtlingsfrauen an.

Meschede. Gaby Stöckeler will sich erneut in der Flüchtlingshilfe organisieren. Sie hat Ideen für die Flüchtlingsfrauen und hofft auf Spenden.

Mit einem ganzen Paket an Hilfsleistungen beteiligt sich Gaby Stöckeler an der Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge. Die Meschederin hatte bis 2015 ehrenamtlich den Bosnientrödel am Lanfertsweg geführt und anschließend syrische Bürgerkriegsflüchtlinge unterstützt.

Ihre Ideen reichen von gemütlichen Nähnachmittagen für die Flüchtlingsfrauen in Meschede bis zur Zusammenstellung medizinischer Nothilfepakete für die Ukraine. Ihre Angebote:

1. Nähnachmittage

Gaby Stöckeler bietet interessierten Frauen an, zu ihr zum Nähen zu kommen. „Ich habe einige Nähmaschinen, einen riesigen Fundus an Nähzutaten, auch etliches an Stoffen.“ Wer eine ukrainische Familie betreut oder beherbergt, kann gern Kontakt zu ihr aufnehmen, um Termine auszumachen.

Kleidung ändern und Wohn-Deko nähen

Die Frauen können gespendete Kleidung ändern, neue erstellen oder sich Wohndeko fertigen. „Vielleicht muss nur ein Knopf angenäht oder eine Naht geschlossen werden, man hat aber noch kein entsprechendes Nähzeug zur Verfügung“, erklärt Gaby Stöckeler. „Versierten Näherinnen werde ich auch Nähmaschinen abgeben können, inklusive Zubehör.“ Außerdem bietet sie Wolle und Nadeln an zum Stricken und Häkeln sowie Utensilien zum Sticken.

Gemeinsames Nähen will Gaby Stöckeler für Flüchtlingsfrauen anbieten. Foto: Gemeinde Erndtebrück

Von Sorgen und Ängsten ablenken

„Ich erhoffe mir, dass Nähen und Handarbeiten ablenken von Sorgen und Ängsten. Das gemeinsame Tun erweckt die Phantasie und gibt Beschäftigung.“ Es wird auch Zeit für Kaffee oder Tee geben und natürlich Gespräche. „Dafür brauchen wir keine Dolmetscher“, ist Gaby Stöckeler überzeugt. „Reden mit Händen und Füßen funktioniert in jeder Sprache.“ Außerdem spreche sie relativ gut Bosnisch, „das wird auch helfen. Lachen und Weinen ist international.“

Auch abholen möglich

Dafür würde die Meschederin die Frauen auch abholen, falls Busfahren in die Gartenstadt noch nicht möglich ist. „Ich stelle mir vor, dass Mütter in der Zeit ihre Kinder zum „aki“ bringen könnten, natürlich erst nach einer Eingewöhnungszeit. Bei den arabischen Kindern ging das damals ziemlich schnell. Dann kommen die Mamas für zwei bis drei Stunden zu mir, können etwas reparieren oder kreativ werden.“ Kinder würden sich dabei eher langweilen, vermutet sie. „Sie sind natürlich nicht grundsätzlich von meiner Einladung ausgeschlossen.“

2. Grundausstattung Nähen

Gaby Stöckeler bietet zudem an, für jede interessierten Familie eine Art „Grundausstattung Nähen“ zusammenzustellen. „Das habe ich bei den arabischen Familien in meiner Straße auch gemacht.“ Wer eine Familie betreut, kann diese bei ihr anmelden. Dafür bittet sie die Bevölkerung um weitere Materialspenden: Benötigt werden alle Sorten Garne und Nadeln, Scheren, Gummibänder, Maßbänder usw.

„Man kann mir auch „Chaos-Nähkästen“ bringen, ich sortiere diese dann.“ Sie nimmt auch Stoffe und funktionierende Nähmaschinen sowie Handarbeitsartikel und bittet darum: Bei Wohnungsauflösungen nichts davon wegzuwerfen. „Ein-Liter-Eisboxen sind gute Behälter für so ein Näh-Set!“

3. Medizinisches Material

Außerdem sammelt sie aktuell auch medizinisches Material, das über die Johanniter Oldenburg direkt in die Ukraine versandt wird. Gebraucht werden: Verbandsmaterialien, sterile Binden, Wasserreinigungsprodukte, Krankentragen, Tragen mit Gurten, Kramer-Tragen, tragbare Sauerstoffflaschen, Trauma-Scheren, Infusionssysteme und Elektrolytlösungen z.B. Jonosteril, Venenverweilkanülen inklusive dazugehöriger Pflaster, Spritzen mit Kanülen, verschiedene Größen, Anti-Schock-Medikamente, Antibakterielle Medikamente/ Salben, Krampflösende Mittel, Insuline mit Applikationshilfen, Breitbandantibiotika, Antihistaminika (Antiallergika), Schmerzmittel, Antidekubitusbedarf, Stomaversorgungsbedarf, Inkontinenzbedarf, Hörgerätebatterien.

Aus der Zeit, als sie noch für Bosnien sammelte, weiß sie: „Damals habe ich öfter solche Dinge bekommen. Jemand war verstorben, es gab noch Versorgungsmaterial, Hinterbliebene wussten nicht, wohin damit. Hier ist eine gute Gelegenheit, so etwas sinnvoll weiterzugeben.“

Für alle Hilfsangebote kann Kontakt aufgenommen werden zu Gaby Stöckeler, 0291 8304

