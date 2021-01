Messdiener berichten: So war die Christmette ohne Besucher

Diese vier Messdiener (von links: Malte Iseken, Alisa Theune, Bernadette Pohl und Charlotte Wahle ) durften am heiligen Abend vor Ort in der St.-Walburga-Kirche in Meschede sein. Corona hat zwar die Abläufe in den Weihnachtsgottesdiensten verändert, aber die weihnachtliche Botschaft ist trotzdem angekommen.

Meschede Eine Christmette ohne Besucher - das war merkwürdig. Hier erzählen die Messdiener, wie sie die Stimmung in Meschede wahrgenommen haben.

Alle Jahre wieder machen sich viele Menschen auf den Weg zur Christmette und nehmen das lange Warten schon vor Beginn für einen Sitzplatz in Kauf. Dieses Mal wechselten Christmettenbesucher im Pastoralen Raum Meschede-Bestwig ihre Plätze von der Kirchenbank ins eigene Wohnzimmer vor den Weihnachtsbaum. Zur weiteren Ausrüstung gehörten der PC mit dem Videoportal YouTube, über das die Event-Agentur Südwestfalen die Christmette aus der St. Walburga Kirche via Livestream sendete.

Zwei Tage vor Heilig Abend hatten sich die Organisatoren des Pastoralen Raums für diesen Weg entschieden, weil er mehr Sicherheit gewährleistete und Infektionsketten stoppen könnte. Eine für Weihnachten untypische Minimalbesatzung bestehend aus Pfarrer Michael Schmitt, Barbara Grundhoff an der Orgel, einem Lektor, einem Kommunionhelfer, sieben Krippenspielern und drei Messdienern standen am heiligen Abend im Altarraum der Kirche.

Mulmiges Gefühl

Alisa Theune (21) ist langjährige Messdienerin und sieht es schon als erheblichen Einschnitt, dass Weihnachten in der Kirche nicht ritualgetreu verlief. Das Gemeinschaftsgefühl in der Messdienerschar sei dadurch etwas geschwächt worden. „Sonst standen wir zu 15 Messdienern aufgeregt in der Sakristei, man sprach sich gegenseitig gut zu und es war so eng, dass man sich fast nicht drehen und wenden konnte“, sagt sie im Vergleich und Rückblick. Als klar war, die Präsenzgottesdienste finden nicht statt, machte sich in ihr ein mulmiges Gefühl breit.

„Der feierliche Einzug in die dunkle, vollbesetzte Kirche und der kräftige Gesang, all das sollte es dieses Jahr nicht geben“, sagt sie. Die feierliche Atmosphäre ist trotz vorheriger Bedenken nicht zu kurz gekommen, da sind sich alle einig und das bestätigt auch Küsterin, Lydia Webelhaus: „Es fiel zwar durch den fehlenden Gesang und den Kommuniongang kürzer aus, aber der Sinn der Christmette ist bestehen geblieben.“

Besonderes Privileg

Gesang vermittelt Stimmung und Gemeinschaftsgefühl, dem schließt sich Messdiener Malte Iseken (16) an. „Das traditionelle Schlusslied Oh du fröhliche, das alle in voller Stärke mitsingen, ist für mich ein Zeichen, dass jetzt Weihnachten angekommen ist und das habe ich schon vermisst.“ Für die Gemeinden war es sehr wichtig, dass der Gottesdienst aus der Heimat gefilmt und übertragen wurde. Für die, die der Walburgakirche immer treu waren, war es dann nochmal ein besonderes Privileg.

Die 10-jährige Bernadette Pohl, eine der gerade ganz frisch ausgebildeten Messdiener, hatte sich den heiligen Abend eigentlich anders vorgestellt. „Ich hätte in einer Andacht auf dem Kirchplatz beim Krippenspiel die Rolle der Maria gespielt und mich so gefreut zu zeigen, wie gut ich das kann“, erzählt sie im Nachhinein. Ihre Mutter konnte sie aber trösten, als feststand, dass das Krippenspiel in die Christmette integriert würde.

Engel am Krippenspiel

Charlotte Wahle (12) war als Engel am Krippenspiel beteiligt. Sie bekam einen Tag vorher eine Anfrage, dass sie einen Text lernen und übernehmen sollte. „Ich habe mich sehr auf meine Aufgabe konzentriert und dabei ist es mir gar nicht so aufgefallen, dass wir gefilmt wurden. Aber, dass die Bänke alle leer waren, das habe ich schon als komisch empfunden", schildert die Schülerin.

Sie hat es als gut empfunden, dass sie und ihre Familie bei der Christmette vor Ort dabei sein durften, sowie auch die Familien der anderen Messdiener. „Ein Weihnachtsgottesdienst gehört für mich traditionell dazu und mit der Messe wird für uns Weihnachten eingeläutet“ , berichtet die Zwölfjährige. Alisa Theune erzählt abschließend über eine ungewöhnliche Erfahrung, die sie in der Christmette wahrgenommen hat: „Meine Aufgabe war die Weihrauchsegnung ins Kirchenschiff und die Beule. In diesem Moment habe ich wieder ganz bewusst wahrgenommen, da sitzt ja kaum jemand. Aber dann kam mir der Gedanke, dass die Kamera auch diesen Moment mitfilmt.“

Lydia Webelhaus fügt an: „Genauso war es gedacht und richtig. Die Menschen saßen zu Hause vor den Bildschirmen und fühlten sich gesegnet.“ Weihnachten und die Botschaft vom Kind, das im Stall geboren wurde, könne schließlich überall sein, das hat die Coronakrise im Rahmen der Livestream-Gottesdienste deutlich gemacht.

>>> Daten und Fakten

1400 Zuschauer verfolgten die Livestream Christmette auf You Tube

Die musikalische Begleitung an der Orgel übernahm Barbara Grundhoff.

Sie leitet ebenfalls den Kinderchor, der die Christmette mitgestaltete.

In der Pfarrgemeinde St. Walburga sind zurzeit ungefähr 40 Messdiener aktiv.

Eine Ausbildung zum Messdiener können Kinder im Jahr nach ihrer Erstkommunion absolvieren.