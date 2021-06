Metalldiebe schlagen in Freienohl gleich mehrmals zu

Freienohl. Metalldiebe haben in Freienohl an einer privaten Baustelle gleich mehrfach zugeschlagen. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Am Mittwoch hat ein privater Bauherr der Polizei in Meschede gleich drei Metalldiebstähle von einer Baustelle an der Bahnhofstraße in Freienohl gemeldet.

Diebstahl aus dem Hinterhof

Bei dem Tatort handelt es sich um den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. Dort wird der Metallschrott einer Wohnungsrenovierung gelagert. Nach Angaben des Geschädigten kam es am 7. Mai, am 1. Juni sowie am 12. Juni zu den Diebstählen, so die Polizei.

100 Kilogramm Kupfer gestohlen

Die Täter entwendeten hierbei etwa 100 Kilogramm Kupfer, 15 Heizkörper, einen Nachtspeicherofen sowie den Rahmen eines Garagentores. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

