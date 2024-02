Vorsicht Ölspur! So wie hier auf diesem Bild hatte die Feuerwehr in Freienohl den Bereich abgestreut.

Löschzug Meterlange Ölspur: Einsatz für die Feuerwehr in Freienohl

Freienohl Technische Hilfe bei einem Einsatz des Löschzuges Freienohl: Die Feuerwehrleute waren wegen einer meterlangen Ölspur alarmiert worden.

Eine meterlange Ölspur hat für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Am Freitag gegen 12.45 Uhr war der Löschzug in Freienohl alarmiert worden. Die Feuerwehrleute rückten in den Talweg aus.

Auf einer Länge von etwa 40 Metern war Öl auf der Straße verteilt und musste von der Feuerwehr abgestreut werden. Der Bereich wurde mit entsprechenden Warnschildern abgesichert.

Unterstützung des Rettungsdienstes

Ein weiterer Einsatz für die Feuerwehr Meschede hatte am Donnerstag gegen 18 Uhr ereignet. In Freienohl in der Bergstraße wurde eine Trageunterstützung für den Rettungsdienst benötigt.

