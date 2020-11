Missbrauch von Notrufen nach Alarm am Berufskolleg Meschede

Meschede. Die Polizei ermittelt nach einem Brandalarm am Berufskolleg in Meschede. Die Meldeanlage könnte absichtlich manipuliert worden sein.

Kein Brand entstanden

Es ist 11.30 Uhr, als plötzlich die Brandmeldeanlage der Schule am Dünnefeld einen Alarm meldet. Der Löschzug Meschede rückt mit großen Aufgebot aus. Vor Ort stellen die Feuerwehrleute fest: Ein Brand ist hier nicht entstanden.

Vielmehr ist mutwillig ein falscher Alarm ausgelöst worden. Nach ersten Informationen könnte mit einem Deospray dafür gesorgt worden sein, dass die Anlage von dichtem Rauch ausgeht und daraufhin auslöst.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen - wegen des Missbrauchs von Notrufen. Hinweise an die Wache unter 0291 / 90200.