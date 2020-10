Sein 90. Geburtstag ist erst wenige Wochen her. Gefeiert hat Ewald Harbig nur im kleinen Kreis - wegen Corona, nicht weil er es in seinem hohen Alter nicht mehr schaffen würde. Ganz im Gegenteil: Der 90-jährige Ewald Harbig ist so agil, dass er Morgen für Morgen immer noch als Zeitungszusteller unterwegs ist. Entsprechend früh sind die Nächte für den 90-Jährigen vorbei. Um 2 Uhr klingelt der Wecker. „Es geht inzwischen schon ein bisschen langsamer bis ich so weit bin“, sagt der Senior und schmunzelt.

Seit 1994 macht Ewald Harbig jeden Morgen allein seine Runden. Vorher hatte er bereits zwei Jahre seiner Frau geholfen. Sie ist leider schon vor vielen Jahren gestorben. Dafür helfen ihm nun am Wochenende schon mal Sohn Lothar oder Tochter Rita. Meistens ist Ewald Harbig allein unterwegs. Um drei Uhr morgens setzt er sich ins Auto und steuert den Ablageort der Zeitungen an. „Ohne Auto kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Würde ich heute wohl auch nicht mehr schaffen“, sagt der Rentner und lacht.

Frische unverbrauchte Luft

Früher war Harbigs Bezirk noch größer - da gehörte die Hauptstraße dazu. Heute versorgt er die Sormeckestraße, die Schlade, den Kreuzkamp und den Sommerkamp Morgen für Morgen mit der Westfalenpost und der Westfälischen Rundschau. „Wenn Papa mal krank ist, oder sonst einen Termin hat, sind die Leute sofort am Telefon, weil die Zeitung nicht um 4 Uhr vor der Tür liegt. Er hat sie halt total verwöhnt“, sagt Tochter Rita und schmunzelt.

„Man muss um 3 Uhr los, sonst hat schon der Verkehr auf der Bundesstraße 55 erst eingesetzt. Die Lkw donnern dann durch den Ort, das nervt mich“, sagt Ewald Harbig. Eine Qual ist das frühe Aufstehen für Ewald Harbig nicht. Ganz im Gegenteil: „Ich genieße um diese Zeit die frische unverbrauchte Luft. Herrlich“, sagt er. Ihm habe es noch nie etwas ausgemacht früh aufzustehen - egal, wann er ins Bett gegangen sei. Und das gilt auch heute noch. „Ich kann immer noch um Mitternacht schlafen gehen und bin um 2 Uhr wieder fit“, betont er.

Auf die Lauer gelegt

In all den Jahren als Zeitungsbote hat der 90-Jährige viel erlebt. „Einmal habe ich fast einen Herzanfall bekommen“, erzählt er. „Ich bücke mich über die Zeitungen, da tippt mir jemand auf die Schulter“, erzählt Harbig. Er habe sich ganz ruhig umgedreht. Den Mann habe er nicht gekannt. „Er hat mich gefragt, ob ich eine Mark für ihn habe. Nein, habe ich gesagt, denn ich nehme nie Geld mit, wenn ich nachts unterwegs bin. Da hat der Typ mit den Schultern gezuckt, und gemeint, dass er es dann woanders versuchen müsse und hat sich getrollt.“

Ansonsten - und darüber sei er nicht gerade traurig - habe er nicht viel Spektakuläres aus seiner Zeitungsboten-Zeit zu berichten, sagt Harbig. Und dennoch: Einmal hätten alle Zeitungen über die Hauptstraße verteilt gelegen. Eine Stunde lang habe er sie einsammeln müssen. Harbig vermutet, dass Kneipenheimkehrer sie auseinander gefetzt hatten. Ein anderes Mal fehlten tagelang drei Zeitungen. Da hat Ewald Harbig sich auf die Lauer gelegt und drei Burschen beobachtet, die jeweils eine Zeitung geklaut haben. Harbig rief die Polizei, die die Jungs dann am Busbahnhof erwischt hat. „Ich bin einfach unzufrieden, wenn die Menschen ihre Zeitung nicht bekommen“, sagt der 90-Jährige. Es sei zwar kein großer finanzieller Wert, aber Ordnung müsse eben sein.

Die Sache mit dem Wetter

Oft wird Harbig nachts von Menschen angesprochen, die vom Feiern kommen und nach Haus gebracht werden wollen - aber sein Auto sei ja voll mit Zeitungen. Über das Wetter in all den Jahren kann Harbig nicht klagen. Da habe er beim Austragen fast immer Glück gehabt. Tochter Rita muss lachen: „Das ist wirklich verrückt. Wenn Papa allein ist, ist meist gutes Wetter. Wir sind schon öfter nass geworden.“ Wenn Harbig nach seiner Tour zwischen vier und halb fünf in der Früh wieder zu Hause ist, macht sich einen Kaffee und liest Zeitung - ganz ausgiebig.

Das kann dauern. Dann lege er sich noch mal hin, aber nur ein bis zwei Stündchen. Dann geht es weiter. „Wenn man ein Haus hat, ist schließlich immer was zu tun“, sagt der agile Rentner, der auch im hohen Alter seine Kinder mit handwerklichen Arbeiten unterstützt. „Die arbeiten ja den ganzen Tag und ich habe Zeit“, erklärt Harbig und zeigt auf seine momentane Baustelle. Er verputzt eine Stelle in der Garage, wo der Putz durch Feuchtigkeit von der Wand gefallen ist .