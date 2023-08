Mit Deimann und Schütte: So feiert Oberkirchen Schützenfest

Oberkirchen. Das Küchenteam von Deimann liefert die Verpflegung und vor dem Gasthaus Schütte findet der letzte Tanz statt: So feiert Oberkirchen Schützenfest.

Angesichts des Wetters wird in Schmallenberg-Oberkirchen schon gewitzelt, man feiere ein Winterschützenfest. Doch gefeiert wird, das steht fest.

Wann wird gefeiert: von Samstag, 5. bis Montag, 7. August.

Wer regiert: Schützenkönigspaar sind Sebastian und Emilie Dohle, Geck ist Hubi Klauke.

Die Höhepunkte: Farbenprächtige Umzüge prägen von Samstag bis Montag das Ortsbild von Oberkirchen.

Am Samstag um 15 Uhr beginnt das Schützenfest mit dem Ruf des Feldwebels zum Antreten. Nach dem Abholen der Fahnen und des Schützenkönigs wird zum Königsschießen an die Lingelscheidt marschiert. Nach der Proklamation des neuen Schützenkönigs unter der Vogelstange geht es zum Konzert in die Schützenhalle. Um 20 Uhr finden dort die Jubilarehrungen statt. Um 21.30 Uhr schließt sich der Große Zapfenstreich an. Anschließend darf bis 2 Uhr getanzt werden.

Der Sonntag beginnt mit der Gefallenenehrung um 9 Uhr, es schließt sich das Schützenhochamt vor der Pfarrkirche St. Gertrudis an. Hierauf folgt der Frühschoppen in der Parkanlage neben der Schützenhalle. Eigens für den Frühschoppen wird dort ein Riesenfallschirm von 20 Metern Durchmesser entfaltet. Unter diesem wird die Festmusik aus Iseringhausen bis 13.15 Uhr ihr Können unter Beweis stellen. Um 15 Uhr ist Antreten zum großen Festzug durch Oberkirchen. Dort präsentiert sich dann das neue Königspaar den Besuchern. Es folgen Kindertanz und Königstanz in der Schützenhalle. Anschließend wird am Abend bei Tanz und Musik bis 1 Uhr gefeiert.

Montagmorgen ist bereits um 8 Uhr Antreten. Es folgt das Geckschießen an der Lingelscheidt. Nach der Proklamation des neuen Gecks folgt um 10 Uhr auf dem Schulhof der Parademarsch. Seit über 150 Jahren in der Region nahezu einzigartig. Es folgt ein zünftiger Frühschoppen mit Geckzug bis 13.30 in der Schützenhalle.

Um 16 Uhr wird zum großen Montags-Festzug, dann mit dem neuen Geck, angetreten. Auch am letzten Abend darf noch einmal bis 1 Uhr kräftig gefeiert und getanzt werden. Abgeschlossen wird das Schützenfest, wie an allen Abenden, mit dem letzten Tanz vor dem Gasthof Schütte.

Besonderheiten: Jubiläum hat die Familie Schulte aus dem benachbarten Westfeld. Seit 60 Jahren sorgt sie als Festwirt in hervorragender Weise dafür, dass in Oberkirchen auf dem Schützenfest keine Kehle trocken bleiben muss. Neues gibt es in diesem Jahr aus der Küche der Schützenhalle: Für die Bewirtung konnte das Team des Hotel Deimann gewonnen werden.

