Mit dem Wunschbaum einsamen Senioren eine Freude machen

Die Caritas-Konferenz Ramsbeck hat in der Elisabeth Apotheke einen etwas anderen Weihnachtsbaum aufgebaut.

Ramsbeck. Mit einer netten Aktion in Ramsbeck soll Senioren zu Weihnachten eine Freude gemacht werden Mitmachen kann jeder!

Die Caritas-Konferenz Ramsbeck hat mit der Unterstützung der Kinder aus dem Familienzentrum St. Barbara und dem Eigentümer der Elisabeth-Apotheke, Jan-Wilhelm Prein, einen etwas anderen Weihnachtsbaum in der Apotheke in Ramsbeck aufgebaut.

Der Wunschbaum ist vollbehangen mit buntbemalten Karten von Kindern der Kita in Ramsbeck. Darauf stehen Wünsche von den Bewohnern des Margarethenhofs in Andreasberg.

„Weihnachten nehmen viele zum Anlass etwas Gutes zu tun. Warum nicht vor der eigenen Haustür?“ - das ist der Gedanke, der hinter dieser Aktion steckt. Denn: Die meisten Bewohner des Seniorenheims in Andreasberg haben keine Angehörigen mehr und bekommen somit keine Geschenke zu Weihnachten. Die großen Wünsche sind im Alter schon lange nicht mehr da.

Wer einem einsamen Menschen eine kleine Freude in seinem Leben bereiten möchte, kann sich von diesem Baum eine Karte nehmen, den Wunsch erfüllen und dann das Paket bei Roswitha Tomé, Am Eickhagen 22 , 02905/376 oder bei Anja Nölke, Raviele 1 c, 02905/277, abgeben. Die Caritas-Konferenz Ramsbeck übergibt die Pakete den Senioren vor Weihnachten.

Die Caritas-Konferenz holt die Pakete auf Wunsch gerne auch zu Hause ab. Ferner besteht die Möglichkeit, die Aktion mit einer Spende zu unterstützen. Spendenkonto: DE 21 4165 1770 0002 0262 27, Sparkasse Hochsauerland, Stichwort: Wunschbaum.

(Nichts verpassen, was in Meschede und Umgebung passiert: Hier für den täglichen Newsletter anmelden.)