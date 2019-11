Mit Vokuhila in die Charts: Wer steckt hinter Finch Asozial?

Schnauzbart, Vokuhila und ein uriger Polyester-Trainingsanzug: Das ist Finch Asozial. Mit seinem Hit „Abfahrt“ gelang dem Proll-Rapper, aufgewachsen in Brandenburg, der Durchbruch. Auf der Plattform YouTube hat der Song mittlerweile über 14 Millionen Klicks. Auch die restlichen Songs des im März erschienenen Albums „Dorfdisko“ erfreuen sich bei Jugendlichen einer sehr großen Beliebtheit. Doch woher kommt der Erfolg des Newcomers? Druckreif hat sich den Künstler und seinen Werdegang einmal genauer angeschaut.

Die Anfänge

Seine Karriere startete der ostdeutsche Sänger ganz woanders, nämlich im Battlerap. Hier stehen sich zwei Rapper gegenüber und beleidigen den jeweils anderen mit ihren Reimen. Wer dabei die übleren „Lines“ liefert, gewinnt das Battle.

Durch verschiedenste Formate wie „Toptier Takeover“ ist es den Musikern so möglich, schnell eine große Bekanntheit zu erlangen. Auch Finch Asozial machte sich hier in Windeseile einen Namen und eroberte die Playlisten vieler Jugendlicher.

Die Inhalte

In seinen Liedern geht es fast ausschließlich um Klischees, Alkohol und Frauen. Die Kunstfigur Finch Asozial trägt Vokuhila und Anglerhut, in seiner Brust schlägt ein stolzes Ossi-Herz. Sein Ziel sei es, „den Osten wieder nach vorne zu bringen.“ Das versucht er, indem er in den Texten nahezu jedes Proll-Klischee bedient, das man sich nur vorstellen kann. Im Lied „Richtig Saufen“ heißt es beispielsweise: „Wir sind ostdeutsche Jungs, Fans auf Alkohol. Es ist dermaßen toll, sind wir sternhagelvoll“.

Noch dazu schwärmt der 28-Jährige Rapper in seinen Songtexten für Fliesentische und seine Leidenschaft, Schwalbe und Trabant zu fahren.

Die Kunstfigur

Wichtig ist, den Rapper und seine Texte nicht zu ernst zu nehmen. Es kommen frauenfeindliche Äußerungen vor und Alkohol wird verherrlicht. Wer allerdings ein bisschen nachdenkt, kommt schnell darauf, dass es sich hierbei nicht um die private Meinung von Nils Wehowsky, wie Finch Asozial mit bürgerlichem Namen heißt, handelt. Finch ist eine Kunstfigur, nicht mehr, nicht weniger. Seine Leidenschaft für Vokuhilafrisuren scheint im Gegensatz zu dem meisten anderen allerdings echt zu sein.

Besonderheiten

Im Gegensatz zu den meisten anderen Rappern schafft es Finch in seinen Liedern, ohne Autotune auszukommen. Auch dicke Autos braucht er nicht, um seinen Fans zu gefallen, ein alter Trabi reicht völlig aus. Er brilliert mit herrlicher Stumpfheit, ganz ohne Allüren eines Gangsterrappers. Die deutschen Jugendlichen haben einen neuen Star, fern von Texten über Kokainhandel und AMG-Prahlerei. Pädagogisch klingt dennoch anders.

>>>> Hintergrund

Mehr als insgesamt 1,25 Millionen monatliche Hörer zählt Finch Asozial mittlerweile auf der bekannten Streamingplattform Spotify.

Der erste Teil der „Dorfdisko Tour“ des Künstlers war restlos ausverkauft, auch für den zweiten Teil gibt es nur noch ganz wenige Restkarten.

Sein Debütalbum „Dorfdisko“ stieg direkt auf Platz zwei der deutschen Albumcharts ein.