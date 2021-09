Polizei Motorradfahrer bei Unfall in Schmallenberg schwer verletzt

Schmallenberg. Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Schmallenberg schwer verletzt worden.

Zu einem Unfall ist es am Donnerstag an der Bahnhofstraße in Schmallenberg gekommen. Dort stieß ein Motorrad mit einem Auto zusammen. Der Motorradfahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen.

Autofahrerin biegt von der Bahnhofstraße ab

Nach ersten Erkenntnissen bog gegen 16.15 Uhr eine 32-jährige Autofahrerin von der Bahnhofstraße nach rechts auf einen Parkplatz ab. Während des Abbiegens kam es zum Zusammenstoß mit dem nachfolgenden Motorrad.

Der Rettungsdienst versorgte den 60-jährigen Kradfahrer aus Schmallenberg brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Erst vor 14 Tagen war ein 39-jähriger Motorradfahrer in Schmallenberg bei einem Unfall tödlich verletzt worden.

