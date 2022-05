Bei einem Unfall in Wenholthausen ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden (Symbolbild).

Unfall Motorradfahrer in Wenholthausen schwer verletzt

Wenholthausen. Bei einem Unfall in Wenholthausen ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er hatte die Kontrolle über sein Motorrad verloren.

Am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr ist in Wenholthausen ein 69-jähriger Mann aus Eltville am Rhein mit seinem Motorrad gestürzt.

Bei dem Versuch von einem Parkplatz auf die Mathmeckestraße einzufahren hatte er laut Polizei die Kontrolle über die Maschine verloren und war gestürzt. Dabei wurde er schwer verletzt.

Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

