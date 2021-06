Motorradfahrer stürzt bei Grevenstein: Schwer verletzt

Grevenstein. Der 28-jährige Dortmunder befuhr die L 839 von Wenholthausen in Richtung Grevenstein und stürzte in einer Linkskurve.

Ein 28-jähriger Mann aus Dortmund befuhr am Samstag, 12. Juni, um 19.10 Uhr mit seinem Motorrad die Straße Am Einberg (L 839) von Wenholthausen in Richtung Grevenstein. In einer Linkskurve verbremste sich der Motorradfahrer und geriet ins Rutschen.

Er prallte gegen die Schutzplanke und kam zu Fall. Hierbei wurde er schwer verletzt und musste stationär in ein Krankenhaus verbracht werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland