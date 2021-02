Anders als bei freien Straßen ist für die Müllfahrzeuge gerade durch die Witterung kein Durchkommen in Meschede und Bestwig.

Witterung Müllabfuhr kapituliert in Meschede und Bestwig vorm Schnee

Meschede/Bestwig. Kein Durckommen auf Steigungen und Nebenstraße: Es kommt zu verzögerten Abfuhren bei der Müllabfuhr in Meschede und Bestwig. Die Details.

Aufgrund der aktuellen Wettersituation ist auch die kommunale Müllabfuhr im Hochsauerlandkreis in weiten Teilen nur sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich, betroffen sind insbesondere Meschede und Bestwig. Die für Montag und in den nächsten Tagen geplanten Abfuhren werden in den kommenden Tagen bis einschließlich Samstag nachgeholt, teilte der Entsorger Lobbe mit.

Nebenstraßen und Steigungen das Problem

Die weiße Pracht erschwere derzeit besonders die Nutzung von Nebenstraßen und Steigungen, die für große Müllfahrzeuge nicht ausreichend geräumt und gestreut sind. „Nebenstraßen und auch Hanglagen können mit unseren Müllfahrzeugen nur schwer angefahren werden“, erklärt Marcell Wiese vom beauftragten Entsorgungsunternehmen Lobbe.

„Wir bitten deshalb um Nachsicht, wenn die Abfuhr nicht überall wie gewohnt erfolgt. Die Müllwerker geben ihr Bestes um trotz der widrigen Umstände möglichst alle Behälter zu leeren.“ Die Müllgefäße sollten gut zugänglich sein und nicht auf oder hinter Schneebergen stehen, sonst sind die Behälter für die Müllwerker oder den Ladearm des Fahrzeugs nur schwer erreichbar.