In Flammen: Die Feuerwehr löschte die Abfallbehälter ab.

Brand Mülltonnen stehen in Flammen - Feuer in Eversberg

Eversberg. In Eversberg mussten zwei Löschgruppen zu einem Brand ausrücken. Der Vorfall erinnert an einen Einsatz vor wenigen Wochen.

Die Löschgruppen Eversberg und Wehrstapel rückten aus: Am Donnerstagabend hat sich ein Brand in der alten Bergstadt ereignet. Gegen 20.35 Uhr wurde die Feuerwehr in die Straße zum Hoppegarten alarmiert.

Dort waren Mülltonnen in Brand geraten. Das Feuer hatten die Einsatzkräfte unter Leitung on Moritz Hemsen schnell im Griff. Problematisch allerdings: Die Abfallbehälter befanden sich an einem Gebäude. Es hätte dadurch schnell Feuer fangen können.

Ermittlungen der Polizei

Die Ursache des Brandes ist unklar. Die Polizei ermittelt. Erst vor wenigen Wochen hatte es in der Straße auf ähnliche Weise gebrannt. Damals war heiße Asche in Mülltonnen gefüllt worden.