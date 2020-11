Mundartarchiv in Cobbenrode: Auszeichnung für Dr. Beckmann

Die feierliche Preisverleihung fand am 15. Oktober 2020 auf dem Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde-Stromberg statt.

Cobbenrode/Oelde. Die bedeutende Auszeichnung für Verdienste im Feld der Niederdeutschen Sprache geht geht an Dr. Werner Beckmann für sein Lebenswerk.

Er ist die in Westfalen wichtigste Auszeichnung für Verdienste im Feld der Niederdeutschen Sprache: der Rottendorfpreis. In feierlichem Rahmen ist er jetzt auf dem Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde-Stromberg an Dr. Werner Beckmann verliehen worden. Mit der Verleihung des mit 5000 Euro dotierten Preises ist die Anerkennung seines Lebenswerkes verbunden.

Neigung früh entwickelt

Beckmann hat seine Wirkungsstätte im Mundartarchiv Sauerland, im Stertschultenhof in Cobbenrode. Er ist 69 Jahre alt, wurde in Bochum geboren und ist dort aufgewachsen. Mit seiner Mutter konnte er Platt sprechen und so seine Neigung früh entwickeln. Schon im Alter von 20 Jahren wurde Beckmann Mitglied im Verein für niederdeutsche Sprachforschung. Sein Studium schloss er mit dem Magister Artium in Sprachwissenschaften, Latein und Altgermanistik ab. 1997 erfolgte die Dissertation zum Dr. phil.

„Die Mitarbeit in verschiedenen plattdeutschen Projekten führte ihn 1999 ins Sauerland nach Olpe. Dort befasste er sich von Berufs wegen und in Kooperation mit vielen ehrenamtlichen Organisationen mit dem Projekt ‘Mundarten im Sauerland’, das der Sauerländer Heimatbund in seine Trägerschaft genommen hatte - in Absprache mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, begleitet durch Prof. Dr. Hans Taubken, Rottendorf-Preisträger 2002, mit finanzieller Unterstützung der Kulturstiftung der Westfälischen Provinzial-Versicherungen sowie der beiden Kreise Hochsauerland und Olpe“, erläuterte der Vorsitzenden des Sauerländer Heimatbundes, Elmar Reuter, zum Werdegang des Preisträgers.

Das Projekt „Mundarten im Sauerland“ hatte mit Ende des Jahres 2001 aus finanzierungstechnischen Gründen seinen Abschluss gefunden. Es wird seit dem 1. Januar 2002 fortgesetzt durch das „Mundartarchiv Sauerland“, das seinen Sitz im Stertschultenhof hat. Dem Trägerverein gehören der Hochsauerlandkreis, der Kreis Olpe, die Gemeinde Eslohe, der Museumsverein Eslohe, der Sauerländer Heimatbund, der Heimat- und Förderverein Cobbenrode sowie die Christine-Koch-Gesellschaft, literarische Gesellschaft für das Sauerland, an.

Der Stertschultenhof, ein ehemaliger Vorspannhof des Stiftes Meschede, gehört zu den ältesten Höfen des Sauerlandes. Durch seine verkehrsgünstige Lage an der Bundesstraße 55 ist das sich in prächtigem Zustand präsentierende Anwesen eine ideale Anlaufstelle für die Freunde der plattdeutschen Sprache.

Erneutes Engagement

Für die Fortführung war erneut Dr. Werner Beckmann engagiert worden. Seitdem hat er eine Reihe von Schrift- und Tondokumenten geschaffen. Neben Interviews mit 267 Mundartsprechern aus 129 Herkunftsorten ist die Textanthologie „Imme Suierlanne“ sowie die CD-Heftreihe „Op Platt – Mundart-Texte aus den Kreisen Hochsauerland und Olpe“ mit bislang 28 Ausgaben entstanden. Zusätzlich gibt es eine Fülle von wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Sein letztes großes Werk „So kuirt de Sauerlänner – Sauerlänner Platt – Ein Wörterbuch“ wurde 2019 fertig.

„Dr. Beckmann hat für die Mundartforschung im Sauerland Außerordentliches geleistet, ohne dass dies von einer breiten Öffentlichkeit bisher anerkannt worden ist“, heißt es in der Laudatio. Das möge zum einen auch an seiner zurückhaltenden bescheidenen Art gelegen haben. Es liege eben nicht in seiner Art marktschreierisch und fordernd seine Umgebung mit seinen Erkenntnissen zu malträtieren. „Stattdessen hat er sich damit abgefunden resp. abfinden müssen, dass er ohne weitere professionelle Unterstützung seine Arbeit allein tun musste.“ Nur bei den Ehrenamtlern finde er Unterstützung und dort werde er sehr geschätzt. Immer wieder habe es gegolten, neue Finanzquellen aufzutun und mit der ständigen Verknappung der Kulturetats der öffentlichen Hände zurecht zu kommen. All dies habe er über Jahrzehnte klaglos geleistet.