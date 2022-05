Musikverein Freienohl hofft jetzt auf die Schützenfeste

Freienohl. Die Jahreshauptversammlung beim Musikverein Freienohl fand als Hybridveranstaltung statt. Neue Vorstandsmitglieder mussten gefunden werden.

Aufgrund der besonderen Situation, dass viele aktive Musiker sowie Teile des Vorstands von Corona betroffen waren und sich bei weitgehend milden Verläufen in Isolation befanden, wurde die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Freienohl als Hybridveranstaltung durchgeführt. Mit dieser Maßnahme war es allen Interessierten möglich an der Versammlung, entweder persönlich oder online teilzunehmen.

Rückblick

Nach Begrüßung durch den Vorsitzenden Matthias Stirnberg und Gedenken an die in den vergangenen zwei Jahren verstorbenen Mitglieder, hielt Ira Giese Rückschau auf die durch Corona geprägten Jahre 2020/2021 und berichtete über den stark eingeschränkten Probebetrieb und die, nach Ausfall der Schützenfeste, wenigen Auftritte in dieser Zeit. So konnten sich die Musiker mit ihrem Dirigenten Berthold Kutscher anlässlich der E-Mobilitätstage „im Langel“ vielen Zuschauern präsentieren.

Auftritt zugunsten der Flutopfer

Besonderes „Highlight“ war der Auftritt des Musikvereins anlässlich einer „öffentlichen Probe“ auf dem Platz der 3. Kompanie am 29. Juli 2021. Die zu Gunsten der Flutopfer in den deutschen Hochwassergebieten kurzfristig und spontan von der 3. Kompanie der St.-Nikolaus-Schützenbruderschaft und dem Musikverein initiierte Veranstaltung war ein voller Erfolg und ergab ein tolles Spendenergebnis von 3300 Euro für die Aktion Lichtblicke.

Vorstandswahl

Dadurch, dass seit zwei Jahren wegen Corona keine Jahreshauptversammlung stattfinden konnte, musste turnusmäßig der Vorstand neu gewählt werden. Während Matthias Stirnberg sich als Vorsitzender, Michael Lorke als Kassierer sowie Patrik Thüsing als Noten- und Inventarwart erneut zur Wahl stellten, mussten für Marco Gundlach als Zweiter Vorsitzender und Ira Giese als Schriftführerin Nachfolger gewählt werden. Aus den Reihen der Versammlung wurde Anna Pfitzner für das Amt der Zweiten Vorsitzenden und Karsten Franz als Schriftführer vorgeschlagen. Alle Genannten wurden bei eigener Enthaltung einstimmig gewählt und nahmen die Wahl an. Matthias Stirnberg bedankte sich bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern für die hervorragende Arbeit und begrüßte die neu Gewählten in den Reihen des Vorstands.

Ziele der Jugendabteilung

Auch die Jugendabteilung war in ihren Aktivitäten stark durch Corona eingeschränkt. Mona Mester konnte dennoch in ihrem Bericht der Jugendabteilung von verschiedenen Aktionen zu Ostern, Karneval und Weihnachten berichten. Besonders der Jugendnachmittag am Platz und in den Räumlichkeiten der 1. Kompanie ist bei allen Teilnehmenden in positiver Erinnerung geblieben.

Auch für 2022 sind wieder spannende Events wie z.B. der Besuch des Fort Fun Abenteuerparks geplant. Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass im letzten Jahr auch das Vororchester gestartet ist. Hierfür konnte der erfahrene Musiker Hans-Werner Köhle gewonnen werden. Er wird die Kinder, die ihre Instrumentalausbildung absolvieren, im Zusammenspiel schulen und sicherlich recht bald die ersten Früchte seiner Arbeit präsentieren.

Zahlreiche Ehrungen

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden in diesem Jahr besonders viele Jubilare geehrt. Matthias Stirnberg bedankte sich bei den Geehrten für die jahrzehntelange Treue. Anna Pfitzner verlieh den Anwesenden die entsprechenden Ehrennadeln und Urkunden.

Ausblick

Der Ausblick auf das Jahr 2022 erfolgte insbesondere mit Blick auf die hoffentlich wieder stattfindenden Schützenfeste mit großer Zuversicht.

Der Musikverein Freienohl wird die Schützenfeste in Meschede-Olpe und Ampen (bei Soest) musikalisch gestalten.

Nach knapp 100 Minuten schloss Matthias Stirnberg eine unter „besonderen Bedingungen“ rundum gelungene Jahreshauptversammlung.

