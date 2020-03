Meschede. Nach der Abschiebung ihres Ehemanns mit zwei Söhnen will die Ehefrau mit Kindern freiwillig folgen: So geht es im Fall Dogan aus Meschede weiter.

Die Behörden fühlten sich von ihm verhöhnt: Man könne ihm nichts, hatte er getönt. Dieser Fall aus Meschede erhitzte Gemüter. Letztlich wurde Hasan Dogan mit zweien seiner Söhne am Dienstag in die Türkei abgeschoben. Zurück blieben seine schwangere Ehefrau und zwei weitere Kinder - jetzt wollen sie Deutschland ebenfalls verlassen, auf freiwilliger Basis. Sie bemühen sich um eine Ausreise.

Finanzielle Mittel

Der Hochsauerlandkreis bestätigte auf Anfrage, dass es Kontakt mit der verbliebenen Familie gibt. Von ihr sei eine mögliche Unterstützung zur Ausreise angefragt worden. Land und Bund stellen in solchen Fällen auch finanzielle Mittel zur Verfügung. Der örtlichen Ausländerbehörden können dabei vermitteln.

Der Kurde Hasan Dogan und seine Frau Benazir vor ihrer Wohnung in Meschede. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Was damals lange Zeit eine Abschiebung verhinderte, wird jetzt zu einem Problem für eine Ausreise in die Türkei: Die beiden in Deutschland geborenen Kinder der Familie haben keine türkischen Papiere. Deshalb konnte die gesamte Familie bislang nicht von den Behörden in ihre Heimat zurückgebracht werden. Aus diesem Grund kam es letztlich auch zur Trennung - der Vater und zwei seiner Söhne haben türkische Pässe, sie konnten abgeschoben werden. Der Ausländeramt begründete die Maßnahme damit, dass die Ehefrau und die anderen Kindern freiwillig nachkommen könnten.

Die in Deutschland geborenen Kinder müssen nun in einem ersten Schritt von der Mutter bei der türkischen Botschaft registriert werden, um dann im zweiten Schritt einen Pass erhalten zu können. Bis alle Formalitäten erledigt sind, kann es mehrere Wochen dauern. Erst danach kann die Ausreise mit unbefristeter Aufenthaltserlaubnis in der Türkei erfolgen.

Die kurdische Familie hatte sich 2015 bei der Einreise nach Deutschland als Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien ausgegeben. Vater und Mutter sind wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht und wegen Urkundenfälschung seit 2019 vorbestraft und seitdem ausreisepflichtig - bei der Frau galt Aufschub wegen ihrer Schwangerschaft.

Der erste Versuch, den Vater und zwei Söhne abzuschieben, scheiterte Ende Januar. Dogan kündigte Protest im Flugzeug an, die Besatzung lehnte seine Mitnahme ab. Seine Rückkehr in Meschede wurde seinerzeit vor dem Kreishaus laut von Freunden und der Familie begrüßt. Letztlich rief der Fall die Landespolitik auf den Plan: Mit der Hilfe des Landes NRW und der Bundespolizei wurde die Abschiebung am Dienstag durchgesetzt.