Nach Betrug in Schmallenberg: Essenerin muss ins Gefängnis

Die Polizei nahm die Frau am Hauptbahnhof in Essen fest.

Essen/Schmallenberg. Das Amtsgericht Schmallenberg hatte die Frau im Februar verurteilt, zur Strafantrittsladung kam sie bislang nicht. Was anschließend passierte.

Am Montag, 23. August, und in der Nacht zu Dienstag vollstreckten Bundespolizisten unter anderem drei Haftbefehle am Flughafen Dortmund und am Hauptbahnhof Essen. Dabei ging es auch um einen Fall aus Schmallenberg.

Am späten Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, kontrollierten Bundespolizisten eine 32-Jährige im Hauptbahnhof Essen. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass die Frau von der Staatsanwaltschaft Arnsberg zur Festnahme ausgeschrieben war. Das Amtsgericht Schmallenberg hatte die Deutsche im Februar 2021 rechtskräftig wegen Betruges geringwertiger Sachen zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt.

Die Verurteilte stellte sich der Strafantrittsladung bisher jedoch nicht. Da die Essenerin die Geldstrafe in Höhe von 600 Euro nicht begleichen konnte, brachten Beamte diese nach ihrer Festnahme für 40 Tage in die Justizvollzugsanstalt.

