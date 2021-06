Feuerwehr Nach Blitzschlag: Baum bei Schmallenberg steht in Flammen

Latrop. Die Feuerwehr der Stadt Schmallenberg musste zu einem Brand nach Latrop ausrücken: Dort hatte der Blitz im Wald eingeschlagen.

Ein Blitzschlag hat zu einem Brand in einem Waldgebiet bei Latrop geführt. Am Freitag, 4. Juni, wurde die Löschgruppe Fleckenberg der Feuerwehr der Stadt Schmallenberg alarmiert: Ein Baum stand in Flammen, nachdem er von einem Blitz getroffen worden war.

Beim Eintreffen des Löschfahrzeuges brannte dieser trotz des Regenwetters noch. Das Feuer wurde mit rasch abgelöscht.

