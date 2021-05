Nach Corona: 75 Prozent erwarten Schützenfeste wie bisher

Stimmung und gute Laune: Hier beim Schützenfest in Remblinghausen im Jahr 2019. Was erwarten die Menschen nach Corona?

Grevenstein. Im zweiten Jahr keine Schützenfeste. Und danach? Es gibt eine Umfrage der Brauerei Veltins zu den Erwartungen und Hoffnungen im Sauerland.

Wie werden die Sauerländer wieder Schützenfest feiern? Ein Stimmungsbild dazu hat die Brauerei Veltins aus Meschede-Grevenstein in einer repräsentativen Umfrage eingeholt.

Wenn die Pandemie zu Ende ist, können sich die Schützenvereine im Hochsauerlandkreis auf eine durchweg positive Begeisterung freuen. In der Umfrage ließen 95 Prozent der Befragten keinen Zweifel daran, dass sie ihr Schützenfest vermissen, 73 Prozent vermissen es sogar sehr. Die Umfrage wurde in allen Kreisen des Sauerlandes erhoben.

Gesellschaftlicher Höhepunkt

2021 wird als zweites Jahr ohne die traditionsreichen Schützenfeste im Sauerländer Schützenbund in die Geschichte eingehen. Doch die Umfrage liefert ein klares Meinungsbild zum Schützenwesen: Immerhin fast einstimmig geben die Menschen im Hochsauerlandkreis an, ihr Schützenfest zu vermissen. Dieses Ergebnis unterstreicht trotz der einschränkenden Wirren der Pandemie, dass der Wunsch nach diesem gesellschaftlichen Höhepunkt auch nach zweijähriger Pause ungebrochen hoch ist. Männer und Frauen stehen gleichermaßen zur Schützentradition, die sich damit hoher Wertschätzung erfreut.

Auf geht es zum Vogelschießen: Doch auch in diesem Jahr fällt diese Tradition aus. Foto: BORIS GOLZ FOTOGRAFI GMBH

„Es ist gut zu wissen, dass die erzwungene Distanz nichts am Zusammengehörigkeitsgefühl und dem Wunsch nach Schützentradition im heimischen Kreis geändert hat“, so Dr. Volker Kuhl, Geschäftsführer Marketing/Vertrieb der Brauerei Veltins, die die Umfrage in Auftrag gab. Ganz im Gegenteil! 95 Prozent der Befragten wissen vor allem das Zusammentreffen mit Freunden als zentrale Bedeutung zu schätzen – und diese einhellige Meinung teilen Frauen und Männer gleichermaßen.

Begegnung im Vordergrund

Begegnung bedarf seit jeher des vertrauensvollen, unkomplizierten Miteinanders. Nur allzu verständlich, dass die kommunikative Bedeutung gerade angesichts der erzwungenen Distanz in den beiden Pandemiejahren eher an Wahrnehmung gewonnen hat. Ganz wichtig für einen wahren Schützenfest-Liebhaber ist deshalb das frisch gezapfte Pils – für 84 Prozent ein zentraler Grund zur Begegnung. Man möchte sich bei Schützenfesten vorbehaltlos zusammenfinden, eben das macht die gesellschaftliche Integrationskraft des Schützenwesens im Sauerland aus.

Die Schützenfesttradition steht für die überwiegende Mehrheit der Befragten im Hochsauerlandkreis ohne Wenn und Aber im Vordergrund. 84 Prozent der Männer nennen diese Erlebnisfacette auf Anhieb, bei den Frauen liegt sie bei immerhin 69 Prozent. Genau umgekehrt verhält es sich mit dem Wunsch nach Musik und Tanz, die das Schützenfest ausmachen. 78 Prozent der Männer vermissen Musik und Tanz, bei den Frauen liegt der Anteil mit 81 Prozent noch darüber.

Spannung auf der Vogelwiese

Bei allem Verzicht und erzwungener Kontaktbeschränkung haben die Schützen einen klaren Sympathiekompass, den auch die Pandemie nicht aus dem Gleichgewicht bringen kann. So vermissen 67 Prozent der Befragten die Spannung auf der Vogelwiese vor dem alles entscheidenden Königsschuss – ein Beweis für den authentischen Erlebnischarakter der Festhöhepunkte. Da verwundert es nicht, dass genauso wie die Menschen im Sauerländer Schützenbund für Vielfalt stehen, auch ihre Antworten breit gefächert ausfallen.

Man hat, das beweist die Veltins Schützenfest-Umfrage 2021 unter den mehr als 3300 Befragten, klare Vorstellungen davon, was man am Schützenfest schätzt und lieber heute als morgen wieder zurückhaben möchte: Für die einen ist es das Eierbacken, für die anderen die Festzüge und der Zapfenstreich, der das Schützenfest im eigenen Ort ausmacht. Ein anderes Mal melden sich Musiker zu Wort, die das gemeinsame Musizieren im Tambourcorps oder Blasorchester vermissen. Und so stimmen 86 Prozent zu, dass Schützenfeste einen hohen Wert für die Gesellschaft haben und ein Höhepunkt im Jahreskalender sind (81 Prozent). Fast 80 Prozent der Umfrageteilnehmer sagen übereinstimmend, dass der Hochsauerlandkreis ohne Schützenfeste kulturell ärmer wäre.

Besucherboom erwartet

Geht es nach der Pandemie weiter und wie werden die Schützenfeste ausfallen? Die Teilnehmer der Veltins Schützenfest-Umfrage 2021 beantworten die Zukunftsfrage mit einem klaren „Ja“ und haben bereits ein konkretes Bild von der Wiederbelebung des Schützenlebens. Dreiviertel aller erwarten einen Schützenfest-Besuch wie früher und sagen dabei sogar einen Besucherboom voraus. Diesen Sympathiebeweis sehen 54 Prozent, dabei sind die Frauen sogar noch optimistischer in der Betrachtung. 21 Prozent sprechen sich für den Schützenfest-Besuch „wie früher“ aus.

Angesichts der Pandemieerfahrung üben sich einige Schützen, wenn es um eine Prognose geht, verständlicherweise noch in Zurückhaltung: 35 Prozent erwarten weniger Gäste zum Fest. Wirft man einen Blick auf die Stimmungserwartung, sind die Schützen in der Mehrzahl optimistisch. 42 Prozent erwarten, dass die Stimmung noch euphorischer als vor der Pandemie sein wird, während 18 Prozent glauben, dass man genauso unbeschwert wie früher feiern kann. Lediglich 37 Prozent stehen auf dem Standpunkt, dass die bekannte Schützenfeststimmung nicht sofort zurückkehren wird. Bemerkenswert erscheint der Aspekt, dass die weiblichen Befragten mit 50 Prozent deutlich zahlreicher daran glauben, dass die Stimmung euphorischer sein wird.

Gemeinsame Herzensangelegenheit

„Wir wissen, dass das Schützenwesen unsere gemeinsame Herzensangelegenheit ist und bleibt! Mit einem Blick auf das nächste Jahr 2022 hoffen wir alle gemeinsam, dass die Schützentradition wieder gelebt und Feste gefeiert werden dürfen, wie es sich die Menschen schon heute wünschen“, so Dr. Volker Kuhl, Geschäftsführer der Brauerei Veltins. Rund 55 Prozent der Befragten teilen diese Einschätzung und wünschen sich ein Schützenfest genauso, wie es früher war und eben ohne einschränkende Maßnahmen. Jedoch sind weitere 29 Prozent eher wankelmütig, weil sie glauben, dass ein „richtiges“ Schützenfest erst nach Ende der Pandemie ohne Reglementierungen möglich ist.

Eine diskussionswürdige Frage für viele Vorstände wird sein, ob man den Neustart der Hochfeste mit neuen Impulsen ausstatten sollte. Auch hierzu gibt es eine klare Meinung: 77 Prozent erwarten keine neuen Impulse – und benötigen sie angesichts der klar ausgerichteten Traditionsphilosophie der Vereine und Bruderschaften auch nicht. 20 Prozent der Befragten können sich jedoch gut vorstellen, dass durch neue Impulse eine Attraktivierung des Festes möglich wird. Fazit von Veltins: Alles in allem gute und erfreuliche Signale für das Schützenwesen im Hochsauerlandkreis!“

