Nach dem Brand: Wann der Schmallenberger Top Snack eröffnet

Schmallenberg. Im Dezember 2022 brannte in Schmallenberg Werner’s Top Snack. Wann Pächterin Maria Rickert die Wiedereröffnung plant und worauf sie sich freut.

Maria Rickert wird das Datum so schnell nicht vergessen: Am 17. Dezember 2022 stand ihre Lebensgrundlage in Flammen: „Werner’s Top Snack“, der Imbiss im Breiten Weg in Schmallenberg, den sie erst im Februar zuvor als Pächterin übernommen hatte, brannte lichterloh. „Das ist schlimm, wenn plötzlich deine Existenz abfackelt“, sagte sie damals, aber sie versprach auch: „Es geht auf jeden Fall weiter.“

Vorbesitzer Werner Baumeister gab dem Imbiss seinen Namen. Foto: Ute Tolksdorf / WP

Flammen aus der Fritteuse

Durch einen technischen Defekt hatte an einem Samstagmorgen plötzlich ihre Fritteuse und dann das ganze Geschäft in Brand gestanden. „Zwei Männer haben mir noch geholfen. Sie hatten die Schwaden als erste gesehen und haben versucht, die Flammen zu löschen.“ Doch dann hätten sie sich nur noch in Sicherheit bringen können.

Feuerwehr war schnell vor Ort

„Die Feuerwehr war unglaublich schnell vor Ort“, lobt sie die ehrenamtliche Wehr. Keine sieben Minuten habe sie gebraucht. Doch nachdem alles gelöscht war, blieb nur noch die Hülle des Imbisses, der Rest musste kernsaniert werden. Zuletzt hatte die Feuerwehr auch noch das Dach öffnen müssen, um mögliche Glutnester auszuschließen. „Gott sei Dank war schnell klar, dass die Versicherung den gesamten Schaden übernimmt.“

Im Top-Snack sind die wichtigsten Arbeiten erledigt. Ende Juni kommt die Küche. Foto: Ute Tolksdorf / WP

Jetzt, ein halbes Jahr, später ist Land in Sicht. Maria Rickert steht im frisch renovierten Imbiss. Die Sanitäranlagen sind schon neu, Leitungen und Installationen verlegt. Es fehlt noch der letzte Anstrich und die Küche. „Die soll in Kürze geliefert werden.“ Anfangs habe sie auch nicht gedacht, dass das alles so lange dauert. Aber aus den bekannten Gründen - Personalmangel, Materialengpässe und Lieferschwierigkeiten - hätte sich auch die Arbeit der Handwerker immer weiter hinausgezögert.

Termin Ende der Sommerferien

Die Neueröffnung soll jetzt am Ende der Sommerferien sein. Der genaue Termin wird noch bekanntgeben. „Und ich hoffe, dass mich bis dahin meine Kunden aus Schmallenberg und aus dem Umland nicht vergessen haben.“ Sie ist optimistisch: In den vergangenen Wochen hätten sich immer wieder Schmallenberger bei ihr gemeldet oder sie angesprochen, wann es denn endlich wieder losgeht. „Das freut mich natürlich.“

Ein tolles Team

Sie verspricht ihnen einen klassischen Imbiss, in bewährter Form, „mit der gleichen Aufteilung, mit Stehtischen und Sitzmöglichkeiten, dem gleichen Angebot, dem gleichen Service und dem bekannten Team.“ Maria Rickert ist froh und dankbar, dass ihr neunköpfiges Team versprochen hat, sie wieder zu unterstützen. Sieben Tage in der Woche, von 11 bis 20 Uhr, ist der Imbiss dann wieder geöffnet. „Das geht nur, wenn man ein gutes Team hat“, sagt die junge Mutter.

Werners Top Snack erstrahlt auch von außen Maria Rickert wartet auf die Fertigstellung ihres Imbisses. Sie ist froh, wenn es wieder losgeht. Foto: Ute Tolksdorf / WP

Bei Café König in Schmallenberg Konditorin gelernt

Die 31-Jährige ist gelernte Konditorin und machte die Ausbildung bei Café König in Schmallenberg. Den Imbiss übernahm sie von ihrem Onkel Werner Baumeister, dem Namensgeber für „Werners Top-Snack“. Maria Rickert ist jetzt froh, wenn es endlich wieder losgeht. „Anfangs hatte ich viel mit den Planungen zu tun. Dann war ich froh, auch mal mehr Zeit für meine Familie zu haben und ich habe das Zusammensein mit meinen Kindern ehrlich genossen. Aber jetzt freue ich mich auf den Neustart.“

Eine kleine Überraschung bleibt

Was ihr am Job gefällt? Die junge Frau antwortet spontan: „Alles! Das Team, die Kunden, das Miteinander! Ich kannte das ja alles von klein auf über Werner.“ Auch wenn also mit der Wiedereröffnung im August fast alles beim Alten bleibt, soll es doch eine kleine Neuerung geben. Doch die will sie noch nicht verraten, „ein bisschen Spannung muss ja noch bleiben.“

