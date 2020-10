Nach der Wahl: Generationswechsel bei der CDU in Bestwig

Bestwig. Die neue CDU-Fraktion im künftigen Bestwiger Gemeinderat hat ihre personellen Weichen gestellt: Es gibt einen neuen, jungen Fraktionschef.

In ihrer ersten Sitzung hat die neu gewählte CDU-Fraktion im Bestwiger Gemeinderat einen neuen Vorstand gewählt. Dabei gibt es einen Generationswechsel.

Den Vorsitz übernimmt der 35-jährige Alexander Brockhoff aus Ostwig. Er hatte in den letzten Jahren die Fraktionsarbeit als sachkundiger Bürger kennen gelernt. Brockhoff ist als Ingenieur bei ITH-Schraubtechnik in Meschede beschäftigt und aktueller Gemeindekönig in Bestwig.

Auch zwei neue Stellvertreter

An seine Seite wählte die CDU-Fraktion zwei erfahrene Ratsmitglieder. Ulrike Mikitta wird als stellvertretende Fraktionsvorsitzende die Geschäfte der neuen Fraktion leiten. Sie ist seit 2009 im Gemeinderat und seitdem auch Ortsvorsteherin in Andreasberg. In der letzten Legislaturperiode war sie als erste stellvertretende Bürgermeisterin ebenfalls im Fraktionsvorstand kooptiert.

Peter Eickeler wurde von der Fraktion ebenfalls als stellvertretender Vorsitzender bestimmt und wird den Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit übernehmen. Auch er ist seit 2009 Ratsmitglied und war auch in den vergangenen Jahren als Beisitzer im Vorstand tätig. Als Beisitzer wurden die neuen Ratsvertreter Christian Hegener und Leonie Bracht gewählt.

Markus Sommer aus Nuttlar soll stellvertretender Bürgermeister werden

Kraft Amtes gehören dem neuen Vorstand als kooptierte Mitglieder auch Bürgermeister Ralf Péus, der stellvertretende Bürgermeister, das Kreistagsmitglied Martin Bracht sowie der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Holger Deutschbein an. Über die stellvertretenden Bürgermeister wird in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 4. November abgestimmt: Die CDU-Fraktion will Markus Sommer aus Nuttlar als Kandidaten für das Amt des ersten stellvertretenden Bürgermeisters vorschlagen.

Neben den Vorstandswahlen wurde die neue Geschäftsordnung der CDU-Fraktion verabschiedet. Für ihren langjährigen Einsatz als Fraktionsvorsitzender wurde Winfried Gerold und für die Arbeit als Fraktionsvorsitzender wurde Clemens Voß gedankt, die beide aus dem Gemeinderat ausscheiden.