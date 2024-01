Unbekannte Täter sind in Olpe in eine Lagerhalle eingebrochen.

Polizei Nach Feier in Meschede-Olpe: Täter brechen in Lagerhalle ein

Meschede-Olpe Nach einer Feier in Meschede-Olpe sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle eingebrochen. Sie stahlen offenbar gezielt.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter in ein ehemaliges Fabrikgebäude in der Freienohler Straße in Meschede-Olpe eingebrochen.

Rolltor aufgestemmt

Hierzu stemmten sie ein Rolltor auf und gelangten so in eine Lagerhalle. Dort hatte in der Silvesternacht eine Feier stattgefunden.

Kabel und Lichttechnik gestohlen

Die Täter entwendeten Kabel und Lichttechnik, die sich noch in der Halle befanden und am Freitag durch eine Eventfirma abgeholt werden sollten. Alle anderen Räumlichkeiten innerhalb des Fabrikgebäudes blieben unversehrt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Wache in Meschede, Tel.: 0291-9020-3411.

