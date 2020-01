Nach sieben Autoaufbrüchen in Meschede: Täter kommt frei

Gestrandet in Meschede: Damit entschuldigte ein 20-Jähriger vor Gericht, warum er im April 2019 in der Innenstadt zum Autoaufbrecher geworden ist. An sieben Autos waren seinerzeit die Seitenscheiben eingeschlagen worden. Er wurde in Fußfesseln aus der Untersuchungshaft in Iserlohn vorgeführt.

Im fremden Meschede ausgestiegen

Angeklagt vor dem Jugendgericht war ein 20 Jahre alter Rumäne, aufgewachsen in Italien. Er jobbt in Deutschland in der Gastronomie als Kellner oder als Tellerwäscher in Pizzerien, mal angemeldet, mal in Schwarzarbeit, wie er offen zugab, in Frankfurt, München, Leipzig. Kennen gelernt hatte er dabei einen 17-jährigen Italiener. Deutsch sprechen beide nicht. Im April 2019 waren sie unterwegs, um eine „neue Geschäftsidee“ auszuprobieren – welche, wurde vor Gericht nicht bekannt. In der Bahn sei ihr Koffer verloren gegangen, im völlig fremden Meschede stiegen sie aus: „Wir hatten kein Geld, wir hatten nichts zu essen.“ Da sei ihnen die Idee mit den Autoaufbrüchen gekommen. Hätten sie dabei Geld gefunden, wären sie zurück nach Italien gefahren, sagte er.

Am Winziger Platz, an der Le-Puy-Straße, an der Ruhrstraße, im Rebell schlugen sie Seitenscheiben ein, fanden aber nichts. Nur im Mühlenweg erbeuteten sie tatsächlich etwas – lediglich eine Sporttasche mit Kleidung. An der Zeughausstraße wurden sie von Zeugen beobachtet und gefilmt, die Polizei konnte beide festnehmen.

Ärger in Jugendeinrichtung

Nach Rücksprache mit der Staatsanwalt wurde der ältere Rumäne an dem Abend entlassen, der jüngere Italiener kam (eben weil er so jung war und von den Behörden deshalb nicht in die Obdachlosigkeit entlassen werden sollte) noch in der Nacht in eine Jugendeinrichtung nach Olsberg.

Der 20-Jährige besuchte ihn dort, er glaubte, dort ebenfalls übernachten zu können. Die Einrichtung ist aber nur für Jüngere: Der 20-Jährige musste gehen, versteckte sich daraufhin aber im Gebäude, wurde entdeckt und bekam einen Hausverweis, versteckte sich erneut, wurde wieder entdeckt, ein 19-jähriger Hausbewohner wollte ihn dann festhalten, bis die Polizei kam. Der 20-Jährige wollte weglaufen und wehrte sich – sein Schlag brachte ihm eine zusätzliche Anklage wegen Körperverletzung ein. Haltbar war sie nicht: Der 19-Jährige räumte vor Gericht offen ein, doch als erster geschlagen zu haben.

Untersuchungshaft als Warnung

Die Autoaufbrüche gestand der 20 Jahre alte Rumäne ein – wobei er nur einen selbst gemacht haben will, die anderen hätte sein Freund begangen. Er habe dabei aber Schmiere gestanden: „Ich habe das aus der Not begangen, nicht aus Spaß.“ Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von acht Monaten ohne Bewährung: Schließlich gebe es keine positive Sozialprognose für ihn – mangels festem Wohnsitz und Arbeit.

Verurteilt wurde er aber zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten wegen vollendetem Diebstahls im besonders schweren Fall – wie juristisch ein Autoaufbruch umschrieben wird. Die Fußfesseln wurden gelöst, der Mann kam direkt frei. Die Erfahrung aus der wochenlangen Untersuchungshaft sollte ihm als Warnung dienen, so das Gericht. Es berücksichtigte, dass der Mann versicherte, in München wieder Arbeit zu haben und gab dort auch an, bei einem Freund wohnen zu können. Der Mann muss eine DNA-Probe abgeben – ein Standardverfahren inzwischen, um Einbrüche in ganz Deutschland schneller aufklären zu können.