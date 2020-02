Nach Streit mit Brilon entsteht Meschedes erste Zeitung

Meschede. Seit 1839 gibt es eine regelmäßige Zeitungsausgabe in Meschede. Am Anfang stand ein Streit mit den Brilonern.

Wie kam die erste Zeitung nach Meschede und was hat sich seitdem verändert? Fangen wir mit der Wortbedeutung an: Das Wort Zeitung leitet sich aus dem Mittelniederdeutschen oder dem Mittelniederländischen „tidinge“ ab. Es bedeutet so viel wie Botschaft oder Nachricht. Erst nach der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert beginnt die Geschichte der Zeitung in Deutschland. Heute verstehen wir unter Zeitung ein Druckwerk mit Nachrichten aus aller Welt, das mindesten einmal wöchentlich vertrieben wird.

Das erste periodische Nachrichtenblatt

Als erstes periodisches Nachrichtenblatt gilt die „Relation aller Fuernemmen und gedenkwuerdigen Historien“, die 1605 von Johann Carolus in Straßburg verfasst wurde und wöchentlich erschien. Eine Tageszeitung mit sechs Ausgaben pro Woche erschien erstmalig 1650 in Leipzig unter dem Namen „Einkommende Zeitungen“.

Ab dem 18. Jahrhundert war der Siegeszug der Zeitschriften und Zeitungen nicht mehr aufzuhalten. Erst mit dem Aufkommen von Funk und Fernsehen und vor allem des Internets bekam die gedruckte Informationsverbreitung Konkurrenz. Bislang hat sich die Tageszeitung aber nicht unterkriegen lassen.

Das Briloner Argus-Auge

1839 plante die Redaktion des „Wochenblatts“, das bereits in Brilon zu lesen war, eine erweiterte Ausgabe für Brilon und Meschede unter dem Namen „Argus“. Das ging auch zunächst richtig gut, bis der Geburtstag Friedrich Wilhelms IV., des Königs von Preußen, nach Ansicht der Briloner Kollegen angeblich in Meschede zu lasch gefeiert worden sei. Schuld daran seien die Mescheder Beamten, die ihre Vorbildfunktion nicht wahrgenommen hätten.

Dem widersprachen die Mescheder Beamten natürlich vehement. Vor allem ärgerte es sie maßlos, dass die Briloner Patrioten ihnen als Vorbild vorgehalten wurden. Die aufgebrachten Mescheder setzten die Rücknahme der Konzession für das Erscheinen des „Wochenblattes“ im Kreis Meschede durch.

Das Mescheder Kreisblatt

Damit hatte die Stunde für Anton Harmann geschlagen: Er erhielt eine Druckereikonzession in Meschede und druckte im November 1841 die erste Ausgabe des „Mescheder Kreisblattes“.

Inhaltlich geht es im Mescheder Kreisblatt um amtliche Benachrichtigungen, viel Landwirtschaft und ganz viel Unterhaltung: Charaden, eine besondere Rätselform, Fortsetzungsromane in allen Variationen, Todesnachrichten, Theateranzeigen und Anekdoten. Ein Beispiel aus dem MK Nro 6 vom 07.08.1841: Eine Dame fragte einen Freund…, wie sie es machen solle, um ein Faß Bier vor der Genäschigkeit ihrer Bedienten zu bewahren?- „Das beste Mittel ist, daß Sie ein Faß Wein danebenlegen,“ war die Antwort.

Die Mescheder Zeitung

Das Mescheder Kreisblatt wurde 1882 von der Tochter Harmanns an den Mescheder Buchhändler und Druckereibesitzer Friedrich Drees verkauft. Die Mescheder hielten ihrem Blatt die Treue, auch als es in „Mescheder Zeitung“ umbenannt wurde. Franz Drees, Sohn des Friedrich Drees, führte die Zeitung erfolgreich weiter, bis die NSDAP sie 1933 durch das amtliche Organ „Rote Erde“ ersetzte.

Die Entwicklung nach 1945

Nach dem Krieg gab es zuerst das Nachrichtenblatt der alliierten Militärbehörde als Neue westfälische Zeitung.

1979 bis 2000 erschien daneben der Stadtanzeiger für Meschede und Umgebung.

Die Westfälische Rundschau wird von 1953 bis 2014 im Mescheder Archiv aufbewahrt, im Anschluss wurde der Lokalteil von der WP übernommen.

Die Westfalenpost existiert seit 1946 bis heute. Sie wird herausgegeben von der Westfalenpost GmbH, einer einhundertprozentigen Tochter der Funke Mediengruppe, ehemals WAZ-Mediengruppe. Gedruckt wird sie im Druckzentrum in Hagen.

Hier in Meschede entsteht der Lokalteil unter der Leitung von Oliver Eickhoff. Darin werden die Leser über Ereignisse im eigenen Umfeld informiert. Genau das stiftet Gemeinschafts- und Identitätsbewusstsein, was die Mescheder zu schätzen wissen.