Nach Urteil: In Eslohe werden Wahlbezirke neu zugeschnitten

Eslohe. Ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes in NRW macht Kommunen wie Eslohe zu schaffen - sie müssen in aller Eile ihre Wahlbezirke neu einteilen.

Vor der Kommunalwahl im September herrscht im Hintergrund gerade Hektik bei den Städte- und Gemeindeverwaltungen. Denn bis Ende Februar muss ihr jeweiliges Gebiet in Wahlbezirke neu eingeteilt sein. Das war eigentlich unproblematisch – bis ein Urteil des NRW-Verfassungsgerichtshofes unerwartet Veränderungen verlangte. Bürgermeister Stephan Kersting in Eslohe ist darüber nicht amüsiert: „Erklären Sie diese Veränderungen mal dem Bürger...“

Forderungen umsetzen

Bekanntlich hatte das NRW-Verfassungsgericht im Dezember 2019 die Stichwahl für Bürgermeister überraschend wieder eingeführt und die Abschaffung dieser Stichwahl für verfassungswidrig erklärt (nachdem es sie 2009 noch für verfassungsgemäß eingestuft hatte). In einem öffentlich unbeachteten Nebenaspekt hat das Gericht aber auch über die kommunalen Wahlbezirke geurteilt.

Bürgermeister Kersting ärgert sich darüber: „Das Gericht hatte eigentlich nicht den Auftrag dafür.“ Stattdessen müssen nun überall die Wahlkreise neu überprüft werden – obwohl in Eslohe zum Beispiel der Wahlausschuss bereits im Oktober die Bezirke eingeteilt hatte. Jetzt musste der Wahlausschuss wieder tagen, um die Forderungen des Gerichtes umzusetzen.

Das Thema ist kompliziert: Jede Wähler-Stimme in einem Gemeindegebiet muss annähernd gleich viel Gewicht haben – auch, um den Kandidaten die gleiche Chance zu geben.

Eslohes Bürgermeister Stephan Kersting hält nichts von der schnellen Neueinteilung der Wahlbezirke: Die Umsetzung hätte auch Zeit bis zur übernächsten Kommunalwahl gehabt, meint er. Foto: Privat

Also müssen auch die Wahlbezirke in etwa gleich groß sein: Sonst könnten in einem Wahlbezirk weniger Stimmen erforderlich sein, um in einer Wahl ein Mandat zu erringen. Dann hätten aber die Wähler einen unterschiedlichen Einfluss auf die Zusammensetzung eines Gemeinderates. Das hat das Verfassungsgericht kritisiert: Es geht um die Frage, was es bedeutet, in etwa gleich groß zu sein. Bislang galt eine Abweichung der Einwohnerzahl von 25 Prozent nach oben oder unten in den Wahlbezirken als gesetzlich zulässig. Jetzt nicht mehr: Nun sind es nur noch 15 Prozent.

Verschiebungen vor Ort

In Eslohe mussten deshalb alle Wahlbezirke wieder unter die Lupe genommen werden, mit diversen Verschiebungen. In Cobbenrode wählen Bürger mit den Adressen Zur Vossel 8 bis 9 künftig nicht mehr im Haus der Begegnung, sondern werden dem Kindergarten zugeordnet. Die Niedersalweyer Straßen Am Schellenberg und Zum Hasenknick kehren zurück zum Wahlbezirk Schützenhalle Kückelheim. Dort wählen auch die Einwohner von Larmecke (statt in Hengsbeck). In Wenholthausen wechseln Wähler der Mathmeckestraße 10 bis 16 von der Grundschule ins Pfarrheim. Kückelheim als Wahlbezirk wird in zwei Stimmbezirke aufgeteilt, damit die Wähler in Niedersalwey auch dort wählen können – dadurch wird ein weiterer Wahlvorstand erforderlich.

Die Veränderungen hat der Esloher Wahlausschuss jetzt offiziell beschlossen. Bürgermeister Kersting ist sauer über die erforderliche Vorgehensweise, die von der Gemeinde verlangt wurde: Mit Fristsetzung bis Ende Februar und einem erforderlichen Beschluss.

Kersting sagt, die Veränderungen hätten auch ohne Not zur übernächsten Kommunalwahl umgesetzt werden könne: „Das wäre pragmatisch gewesen. Solche Veränderungen brauchen Zeit in den Orten.“ Dann wäre auch genügend Zeit gewesen, um die Wahlbezirke „vernünftig“ zuzuschneiden. Jetzt geschehe das in aller Eile: „Die Gerichte haben die Bodenhaftung verloren.“ Kersting kritisiert auch, dass zunehmend politische Entscheidungen durch Gerichte getroffen würden.

>>>HINTERGRUND<<<

Die Gemeinde Eslohe ist in so viele Wahlbezirke eingeteilt, wie Vertreter zu wählen sind: 16 Wahlbezirke.

Die Kommunalwahl findet am 13. September statt.

Die Amtszeit des im Jahr 2014 gewählten Esloher Gemeinderates und die von Bürgermeister Stephan Kersting endet am 31. Oktober.

Die neue Wahlperiode beginnt am 1. November.