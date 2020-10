Meschede. Jugendliche haben sich im Mescheder Café Pan gefragt: Was brauche ich wirklich zum Leben? Wie kann ich die Umwelt schützen? Das kam dabei heraus.

Was brauche ich wirklich zum Leben und worauf kommt es mir an? Anne Remmel, Sarah Brüggemann, Tamara Grewe, Franziska Schrichten, Thea Ewers, Laura Gödde und Helena Japes haben über diese Frage im Rahmen des Sommerprogramms von „youngcaritas“ und dem Café Pan bewusst nachgedacht „Wir können sozial, politisch und kulturell einen Beitrag leisten und damit unsere Umwelt unterstützen,“ fassen die 16- bis 17-Jährigen zusammen.

Zero Waste

Sie reflektierten ihre Erfahrungen und machten deutlich, wie froh sie über ihre Freundschaft und die ähnlichen Lebenseinstellungen sind getreu dem Motto: „Ein bisschen weniger is(s)t mehr“. Zu den Themen Umwelt, Politik, Klima und Nachhaltigkeit nahmen sie an fünf Workshops teil. Zero Waste hieß es, als sie aus natürlichen Zutaten wie Honig, Kokosöl, Zitrone und Kaffee Peelings und Shampoos herstellten. „Ich habe schon immer Peelings selbst gemacht und fand es toll zu sehen, was man alles aus Zutaten machen kann, die man zu Hause hat“, schildert Franziska Schrichten.

Nach erfolgreichem Sommerprogramm findet im Cafe Pan freitags ein Kreativtreff statt. Malen jeder für sich, bei Musik und in Gesellschaft tut allen gut. Foto: Miriam Geck

Talkshow

Außerdem sahen sich die Teilnehmer zusammen eine Talkshow an. Die dort eingeladenen Gäste stellten Spiele, DIYs und Infos zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz vor, die anschließend vor Ort im Pan ausprobiert wurden. Sarah Brüggemann staunt: „Über die richtige Mülltrennung eines Pizzakartons habe ich mir vorher so genau keine Gedanken gemacht.“ Dieser sei eben nicht Altpapier, denn das Fett in der Innenseite, mache ihn nicht mehr recycelbar.

Plogging

So richtig in Bewegung kommen wollten die Teilnehmer beim Plogging, einer Joggingrunde durch die Innenstadt, die mit einer Müllsammelaktion gekoppelt wurde. Helena Japes ist entsetzt: „Es war heftig, wie verschmutzt unsere Stadt ist, besonders die vielen Zigarettenstummel. WEil wir uns ständig nach Müll bücken mussten, sind wir gar nicht zum Laufen gekommen.“ Es sei eben keine Seltenheit, dass Müll in der Umwelt entsorgt werde, besonders am Bahnhof finde man viele Abfälle. „Ich spreche dann Jugendliche auf eine humorvolle Art, wie mit ,Ach du hast da etwas verloren?’ an“, berichtet Thea Ewers. Bei manchen ziehe der Trick und sie heben es wieder auf.

Pub-Quiz

Ebenfalls gute Teilnehmerresonanz zeigte sich beim Pubquiz, das an einem Fernseher gestreamt wurde. Dabei konnten die Teilnehmer drei nachhaltige Preis gewinnen. Niemand der 16- bis 17-Jährigen hätte vorher sagen können, dass der Klimaretter Nummer eins darin besteht, die Kühlanlagen herunterzufahren und dass für die Produktion einer Jeans so enorm viel Wasser verbraucht wird.

Poetry Slam

Kreative und poetische Köpfe waren beim letzten Workshop gefragt. Dort war eine Poetry Slamerin aus Dortmund zu Gast. Die Teilnehmer formulierten Texte zum Klimaschutz, über ihr Leben, Freundschaft, Familie und Leistungsdruck. Diese trugen sie dann auf dem Stiftsplatz vor. „Da hörte man so vieles, was Teilnehmer aus der Seele formulierten. Es war ein überwältigendes Gefühl, wie man spürte, dass jeder jedem Wertschätzung schenkte“, freut sich Anne Remmel.

Picknick

Zum Abschluss des Sommerprogramms fand ein Picknick auf dem Stiftsplatz statt. „Das war wie ein kleines Abendmahl. Wir haben gemeinsam gebetet, gegessen und eine Erinnerungsleinwand mit Ideen gestaltet“, lässt Thea Ewers alles Revue passieren.

Das Sommerprogramm ist nach dem offiziellen Abschluss nicht Geschichte, es lebt im Alltag der jungen Frauen weiter. Helena Japes und auch die anderen Teilnehmerinnen entdecken nun ihren Alltag im Sinne der Nachhaltigkeit in kleinen Schritten bewusster, ganz getreu dem Motto“ weniger is(s)t mehr. „Ich bin was meine Ernährung angeht viel offener geworden, esse weniger Fleisch und es gibt so viele Alternativen für tierische Produkte, die ich vorher gar nicht kannte.“

Plastik und Geld zu sparen, sei auch ein Gewinn, das sagen sich mittlerweile alle Teilnehmerinnen. Mit Rucksack und Jutebeuteln geht es zum Shoppen und Thea Ewers wünscht sich: „Eine Kleidertauschbörse hier im Café Pan wäre eine zukünftige Idee, denn der Wasserverbrauch für die Herstellung einer Jeans, hat mich sehr nachdenklich gemacht.“

>>HINTERGRUND

Das Café Pan ist ein Ermöglichungsraum in Meschede. Dort können sich junge Leute zu verschiedenen Anlässen treffen. Anfragen gehen an Ana Jezildic (Projektleiterin ) und Jenny Klagges (Projektleiterin für die Kooperation von youngcaritas und dem Cafe Pan), 0151-56111726, ana@pan-meschede.de. Aktuelle Informationen unter www.pan-meschede.de

Anschrift Café Pan: Stiftsplatz 10 in Meschede

Das nächste Projekt im Pan: Hand&Brush-Lettering Workshop am 16. und 23. Oktober.