Nächste Großbaustelle kommt auf L776 bei Heringhausen

Auf Autofahrer kommt in Heringhausen bei Bestwig eine neue Baustelle zu.

Heringhausen. Autofahrer müssen sich auf der Landstraße 776 in Heringhausen bei Bestwig auf Behinderungen einstellen. Dort entsteht eine neue Baustelle.

Ab Montag, 10. Juli, wird für die Dauer von rund zwei Wochen die Ortsdurchfahrt in Heringhausen in Teilstücken instandgesetzt.

Auf einem Abschnitt von rund 100 Metern zwischen der Friedhofstraße und dem Steinweg wird nicht nur die Fahrbahn erneuert, sondern auch Bordsteine und Rinnen. Zudem wird die Fahrbahn über die Valme erneuert. Während der Arbeiten wird die L776 auf diesem Abschnitt voll gesperrt. Die Umleitung wird über die K44 „Aufm Heidfeld“, K 16 „Gevelinghauser Straße“, die K15 „Kreisstraße“ durch die Ortschaften Andreasberg und Ostwig geführt. Der Landesbetrieb Straßen.NRW investiert hier rund 60.000 Euro aus Landesmitteln.

Sperrung bei Berlar wird aufgehoben

Die vorhandene Vollsperrung der K44 zwischen Ramsbeck und Berlar wird bis dahin aufgehoben sein.

Weil hier Forstarbeiten stattfinden, muss der Bähnchenweg zwischen dem Bürgersportplatz Bestwig und der Kreisstraße in Heringhausen voll gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Montag, 10. Juli, und dauert etwa zwei Wochen. In dieser Zeit steht der Bähnchenweg für Fußgänger und Radfahrer nicht zur Verfügung. Die Gemeinde Bestwig bittet um Verständnis.

