Nächste Pfarrgemeinde im Stadtgebiet Meschede sagt Messe ab

Calle/Meschede Nach Mariä Himmelfahrt Meschede, Heilige Familie Wehrstapel-Heinrichsthal und St. Jakobus Remblinghausen sagt auch Calle die Messe ab.

"Wir haben es uns nicht leicht gemacht, jedoch ist uns die Gesundheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger wichtig", teilte die Pfarrgemeinde Calle am Mittwoch mit. Der Inzidenzwert und die ständig steigenden Infektionszahlen seien weiterhin so hoch und stiegen weiter, so dass nach langen Überlegungen beschlossen worden sei, alle Messen bis einschließlich 10. Januar 2021 abzusagen: "Wir bitten um Ihr Verständnis."

Die Pfarrkirche in Calle wird von Heiligabend bis zum 6. Januar von 9 bis 18 Uhr geöffnet sein. So kann jeder zur Krippe gehen oder sich das Friedenslicht aus Bethlehem nach Hause holen. "Wir bitten jedoch auch hier daran zu denken, bei mehreren Besuchern den Abstand einzuhalten", so die Pfarrgemeinde.Außerdem liegt in der Pfarrkirche eine kleine Andacht aus. Diese kann jeder für sich in der Kirche beten, sie kann aber auch mit nach Hause genommen werden.

Per Livestream zu sehen

Das Gremium weist darauf hin, dass die Gottesdienste an Heiligabend auf dem Stiftsplatz in Meschede per Livestream übertragen werden - um 15 Uhr ein Wortgottesdienst (besonders für die jungen Familien) und um 17 Uhr die Christmette. Auch der Gottesdienst am 1. Weihnachtstag um 9.30 Uhr wird per Livestream übertragen. So besteht die Möglichkeit, über den YouTube-Kanal "Katholische Kirche Meschede-Bestwig" diese zu empfangen und daran teilzunehmen.

Die Pfarrgemeinde: "Wir wünschen allen, trotz der schwierigen Zeiten, ein besinnliches Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2021 alles Gute - bleiben oder werden Sie gesund."

Am Dienstag hatte der Pastoralen Raum Meschede-Bestwig noch einmal die Regeln für die Gottesdienste in der heimischen Region veröffentlicht.