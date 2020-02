Närrischer Countdown in Cobbenrode

Der Countdown in Cobbenrode für den Rosenmontagszug läuft. Über 40 Fußgruppen haben sich schon angemeldet - wer möchte, kann noch mitmachen.

Cobbenrode. Das Grundnahrungsmittel eines Narren heißt Karneval. Die richtige Würze bekommt das Essen aber erst mit Beginn des Rosenmontags in Cobbenrode.

Auch am Sonntag ist viel los

Punkt 14.11 Uhr findet wieder die große Verwandlung in eine Hochburg des Straßenkarnevals statt. Der 47. Rosenmontagszug wird mit vielen Großwagen sowie weit über 40 Fußgruppen wieder einen bunten Mix auf die Straßen der Ortschaft zaubern. Tausende Besucher werden mitgerissen in ein Meer aus Humor, guter Laune und Lebensfreude pur. Wer Lust hat, bei diesem Erlebnis direkt mitzuwirken, kann am gleichen Tag zwischen 12.30 und 14 Uhr eine eigene Fußgruppe in der Schützenhalle anmelden. Im Anschluss an den Zug wird die Top-40-Band „HITMIX“ die Halle zum Kochen bringen und so einen unvergesslichen Tag versüßen.

Doch die tollen Tage beginnen bereits Großsonntag um 10.33 Uhr mit der Karnevalsmesse des CCV in der St.-Nikolaus-Kirche, bevor der Kinderkarneval um 15.11 Uhr mit einem farbenfrohen Programm von Kindern für Kinder in der Schützenhalle seine Tore öffnet. Hierzu sind alle Kinder von nah und fern herzlich eingeladen. Direkt im Anschluss ab 19.33 Uhr feiern die Karnevalsgrößen der Prunksitzung mit allen Narren bei der Kultparty des CCV „Bunt un Jeck“ bis in die frühen Morgenstunden des Rosenmontags.

Alles rund um den Karneval des CCV unter www.c-c-v.info